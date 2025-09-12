Google dá ao Gmail novidades para organizar melhor emails dos utilizadores

A Google anunciou agora algumas novidades para o Gmail. O foco desta vez está nos emails que recebemos sobre compras. Esta novidade do Gmail procuram simplificar o rastreamento de entregas e ajudar os utilizadores a encontrar ofertas e promoções relevantes.

O Gmail está a receber uma nova vista "Compras", que reune e agrupa todas as suas compras e atualizações de entrega num único local. A empresa define esta nova área como ter uma "visão panorâmica de todas as suas próximas entregas de encomendas numa lista simples e organizada".

Para isso baseia-se nas características existentes do Gmail, como cartões de resumo nos e-mails de compra, que fornecem uma visão geral rápida do estado de entrega do pacote. Ao ver um cartão de resumo, também se pode clicar no botão "Permitir" na parte inferior para ativar a funcionalidade opcional de seguimento de encomendas. Uma vez ativados, os cartões de resumo no Gmail começam a incluir atualizações das transportadoras.

O Gmail também apresenta as próximas entregas até 24 horas na parte superior da caixa de entrada principal, que continuará a funcionar da mesma forma. A vista Compras, acessível através do menu à esquerda, mostra todos os e-mails relacionados com compras e atualizações de pacotes numa interface simplificada. A funcionalidade começou a ser implementada para todos os utilizadores do Gmail em todo o mundo, tanto no Android como no iOS e na web.

A gigante das pesquisas está também a atualizar o separador "Promoções" do Gmail como parte da atualização mais recente. É uma das categorias do Gmail que filtra e exibe automaticamente os e-mails relacionados com promoções, ofertas especiais e newsletters.

Em breve, a Google irá adicionar duas opções de classificação ao separador "Promoções": mais relevantes e mais recentes. Os e-mails promocionais e as ofertas de remetentes e marcas com as quais se interage regularmente aparecerão em posições mais elevadas na lista quando se selecionar a opção "mais relevantes". O outro filtro preencherá os e-mails tal como aparecem hoje.

O separador "Promoções" também exibirá cartões como "melhores ofertas para si" na parte superior do ecrã. Estas novas opções estarão disponíveis nas próximas semanas para todos os utilizadores de contas Google no Android, iOS e na web.