Google Drive recebe salvação para documentos longos: converter PDF num resumo em áudio!

No sentido de facilitar a leitura de documentos longos, incompatíveis com o quotidiano caótico de muitos utilizadores, o Google Drive está a receber resumos em áudio com Inteligência Artificial (IA) para PDF.

Desde relatórios e contratos até transcrições extensas de reuniões, o novo recurso do Google Drive permitirá condensar largas páginas de texto numa espécie de podcast.

Segundo comunicado pela Google, a nova funcionalidade do Gemini para o Google Workspace permite que os utilizadores convertam PDF longos e com muito texto num resumo em áudio, com uma linguagem conversacional.

Novos recursos de áudio procuram facilitar a vida dos utilizadores

Com apenas um clique, na parte superior da página, um novo ficheiro de áudio é guardado diretamente no Google Drive, numa pasta dedicada. Esta funcionalidade utiliza a mesma tecnologia subjacente ao popular recurso Audio Overview do NotebookLM.

Por forma permitir que os utilizadores ouçam os resumos enquanto fazem outras tarefas, a Google permitirá ouvi-los em qualquer lugar onde tenham acesso aos seus ficheiros Drive.

Com várias funcionalidades de áudio a surgirem, a Google procura oferecer facilidade aos utilizadores, nomeadamente no que a assimilar informações complexas diz respeito.

Além de aumentar a eficiência, permitindo compreender rapidamente os pontos principais de um documento extenso num resumo áudio de dois a dez minutos, o novo recurso de áudio melhora a acessibilidade e a preparação, oferecendo um formato alternativo para consumir conteúdos e rever rapidamente materiais antes de reuniões ou apresentações para clientes.