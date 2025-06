Xiaomi lança óculos com IA para competir com a Meta! Permitem fazer pagamentos com o olhar

O mercado dos óculos inteligentes está a aquecer e a Xiaomi prepara-se para lançar um desafio direto à Meta. Os seus novos Xiaomi AI Glasses chegam com um forte foco em inteligência artificial (IA) e prometem revolucionar o setor.

Xiaomi entra em força no mercado para desafiar a Meta

A aposta da Xiaomi em wearables não é nova, mas o seu mais recente anúncio na China demonstra uma nova ambição. A empresa revelou os Xiaomi AI Glasses, um dispositivo que pretende competir diretamente com as populares Ray-Ban Meta.

Este não é o primeiro passo da gigante chinesa no mundo dos óculos inteligentes. Em 2021, apresentou o seu primeiro conceito, seguido por um protótipo de realidade aumentada em 2023 e um modelo focado em reprodução de áudio que teve um enorme sucesso na China no ano passado.

Agora, como o próprio nome indica, o grande trunfo é a integração de funcionalidades de IA.

Características técnicas Dimensões : 52/20-140 mm

: 52/20-140 mm Peso : 4o g

: 4o g Processador : Snapdragon AR1 SoC de baixo consumo

: Snapdragon AR1 SoC de baixo consumo Memória RAM : 4 GB

: 4 GB Armazenamento Interno : 32 GB

: 32 GB Armação : Armação tipo D em preto, castanho e verde

: Armação tipo D em preto, castanho e verde Lentes : Padrão Com prescrição Eletrocrómicas monocromáticas (preto-cinza) Eletrocrómicas a cores (roxo, azul, rosa e cinza)

: Conectividade : Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 USB-C

: Câmara : Resolução de fotografia: 4032 x 3024 píxeis Resolução de vídeo: 2K a 30 FPS

: Bateria : 263 mAh

: 263 mAh Áudio : 2x altifalantes 2x microfones na armação 2x microfones nas hastes 1x microfone de condução óssea no apoio nasal

: Compatibilidade : Android 10 ou superior iOS 15 ou superior

: Outros : Superfície tátil Resistência IP54 Inteligência Artificial

: Preço: A partir de 238 € (conversão direta)

Design discreto com um toque de inovação

Com um peso de apenas 40 gramas e um design em forma de "D" bastante clássico, os Xiaomi AI Glasses foram, segundo a marca, otimizados para rostos asiáticos. À primeira vista, poderiam passar por um par de óculos convencionais. No entanto, um olhar mais atento revela o botão lateral e a câmara frontal, que denunciam a sua natureza tecnológica.

Isto é mais evidente no modelo preto, enquanto as versões em verde e castanho apresentam uma armação semitransparente que permite ver os componentes internos.

Um dos aspetos mais inovadores é a tecnologia eletrocrómica das lentes. Com um simples deslizar do dedo numa das hastes, pode alterar a cor ou a opacidade das lentes. Existem dois modelos com esta tecnologia: um que permite escurecer a lente (monocromático) e outro que alterna entre as cores roxo, azul, rosa e cinza.

Funcionalidades impulsionadas por IA

O coração destes óculos é a sua câmara de 12 megapíxeis com HDR, posicionada na frente da armação. Com ela, é possível capturar fotografias e vídeos em primeira pessoa. O disparo pode ser feito através de um botão físico ou por comandos de voz, recorrendo ao assistente de IA integrado.

Através da câmara, consegue reconhecer objetos, plantas ou animais, como se tivesse um Google Lens integrado diretamente no seu campo de visão. Além disso, oferece tradução em tempo real: ao ler um texto num idioma estrangeiro, o assistente traduz e reproduz o áudio através dos altifalantes laterais.

Talvez a funcionalidade mais impressionante e aplaudida durante a apresentação tenha sido a capacidade de realizar pagamentos apenas com o olhar. Ao focar um código QR, os óculos processam a transação, um método de pagamento extremamente comum em mercados asiáticos através de plataformas como o WeChat.

Naturalmente, as funções mais "tradicionais", como realizar chamadas de voz ou vídeo, também estão presentes. Para garantir uma qualidade de áudio superior, os óculos estão equipados com um complexo sistema de cinco microfones: dois na armação, dois nas hastes e um de condução óssea no apoio nasal.

Preço e disponibilidade dos Xiaomi AI Glasses

De momento, os Xiaomi AI Glasses foram anunciados exclusivamente para o mercado chinês, não existindo confirmação de um lançamento global. Contudo, a própria Xiaomi fez questão de comparar o seu produto com os Ray-Ban Meta, que estão disponíveis em várias regiões, incluindo a Europa. Este posicionamento sugere que a empresa poderá ter planos para uma expansão internacional.

Os preços na China, com conversão direta para euros, são os seguintes:

Versão padrão: 238 €

Versão eletrocrómica monocromática: 321 €

Versão eletrocrómica a cores: 357 €

