Análise OPPO Enco X3s: áudio premium que não esvazia a carteira

A OPPO tem consolidado a posição no mercado de áudio com uma estratégia clara. Oferece o topo a preços que desafiam a concorrência. Os novos OPPO Enco X3s surgem como a evolução natural de uma linha que já gozava de boa reputação, mas que atinge um nível de maturidade impressionante. Vamos conhecer o que estes auriculares oferecem ao utilizador em Portugal.

Design e ergonomia pensados para uso contínuo

O design dos Enco X3s não procura a rutura, mas sim o aperfeiçoamento. Mantendo o formato de haste, a marca focou-se na redução de peso e na distribuição do centro de gravidade. Na prática, isto resulta num conforto que permite a utilização durante várias horas sem a sensação de pressão no canal auditivo.

O estojo de carregamento é minimalista, com um acabamento que resiste bem ao uso diário e ao transporte em bolsos ou mochilas. A certificação de resistência IP55 garante que o suor ou uma chuva ligeira não comprometam a integridade do equipamento, tornando-os parceiros fiáveis para quem não abdica da música durante o exercício físico.

Engenharia de Som tem assinatura Dynaudio

O grande destaque técnico reside no sistema de driver duplo. A OPPO renovou a parceria com a Dynaudio, equipando os auriculares com um driver de graves de 11 mm e um tweeter de 6 mm. Esta separação de tarefas permite uma clareza invulgar nesta gama de preço.

Enquanto o driver maior entrega graves encorpados e com textura, o tweeter assegura que as frequências altas permanecem nítidas e sem distorção. O suporte para o codec LHDC 5.0 eleva a fasquia, permitindo a transmissão de áudio de alta resolução. Para o utilizador comum, isto traduz-se numa experiência sonora rica, onde é fácil distinguir cada instrumento, criando um palco sonoro mais amplo do que o habitual em dispositivos Bluetooth.

Cancelamento de Ruído e a comunicação

O cancelamento de ruído ativo (ANC) atinge agora os 50dB, uma marca que coloca os Enco X3s no topo do seu segmento. Em testes realizados em ambientes ruidosos, como transportes públicos ou zonas de construção, a eficácia do isolamento é surpreendente, filtrando com precisão os sons de baixa frequência.

Para quem utiliza os auriculares como ferramenta de trabalho, o sistema de três microfones com cancelamento de ruído por IA revela-se fundamental. Mesmo em ambientes com vento ou ruído ambiente considerável, a voz é isolada com clareza, garantindo chamadas nítidas sem o aspeto "metálico" que afeta modelos mais económicos. O modo de transparência é igualmente competente, permitindo ouvir o que se passa em redor sem uma amplificação artificial excessiva.

Autonomia e conetividade inteligente

No que toca à gestão energética, os Enco X3s demonstram solidez. Com o ANC ligado, a autonomia ronda as 6 horas, subindo para cerca de 30 horas com o suporte do estojo de carregamento. O carregamento rápido é uma funcionalidade que ganha importância no uso intensivo. Com 10 minutos de carga oferecem cerca de 2 horas de audição, o que é ideal para imprevistos.

A conetividade Bluetooth 5.3 assegura uma ligação estável e, crucialmente, suporta a ligação multiponto. Esta funcionalidade permite que os auriculares estejam emparelhados com o portátil e o smartphone simultaneamente, alternando o som de forma inteligente conforme a prioridade da tarefa, sem necessidade de reconfigurações manuais.

O fator Preço é o argumento final

O ponto onde os OPPO Enco X3s mais se destacam no mercado nacional é na relação qualidade-preço. Ao posicionarem-se num patamar de preço substancialmente inferior aos topos de gama das marcas rivais — situando-se frequentemente entre os 130€ e os 160€ — oferecem uma experiência que, em muitos casos, é indistinguível de produtos que custam o dobro.

Não se trata apenas de serem auriculares "mais em conta"; trata-se de um produto que entrega funcionalidades premium, como o áudio de alta resolução e um ANC de elite, a um preço justo. Esta estratégia coloca-os como uma das opções mais lógicas para o consumidor que procura investir num equipamento duradouro e de alta performance sem pagar o "imposto" de marca de outras insígnias.

OPPO Enco X3s: veredicto Pplware

Os OPPO Enco X3s são um exemplo de como a tecnologia de áudio evoluiu para ser acessível sem sacrifícios de qualidade. Entre o som detalhado afinado pela Dynaudio, a autonomia generosa e um cancelamento de ruído que realmente funciona, são poucos os pontos fracos a apontar.

Para o utilizador intensivo que valoriza a fidelidade sonora e o conforto, mas que mantém um olhar atento ao orçamento, os Enco X3s apresentam-se como a escolha mais equilibrada do momento. É um produto maduro, fiável e que eleva a fasquia do que é expectável nesta categoria de preço.

OPPO Enco X3s

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