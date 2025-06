Quase a começar nova época de Rugby League 26

Já existe data de pontapé de saída para Rugby League 26, o jogo oficial da NRL (National Rugby League) e da Super League. Venham saber quando é dado!

Os Big Ant Studios anunciaram recentemente que Rugby League 26, o jogo oficial da NRL (National Rugby League da Austrália) e da Super League, será lançado no próximo dia 17 de julho de 2025, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Segundo os seus responsáveis, Rugby League 26 vai marcar a próxima geração de simulações desportivas de Rugby. A edição deste ano corresponderá à mais completa simulação do desporto, capturando toda a velocidade, a estratégia e a intensidade implacável da Rugby League como nunca antes capturadas em jogo.

Rugby League 26 vai apresentar inúmeras melhorias e novidades começando pelo modo Pro Team, passando por gráficos mais modernos, novas mecânicas de jogo mais realistas e licenciamentos. As equipas, competições e estádios encontram-se totalmente licenciados, incluindo as categorias masculina e feminina de todos os clubes da Super League do Reino Unido.

O Rugby League 26 não só apresenta todos as equipas e respetivos jogadores da Super League de 2025, como também, e pela primeira vez, vai apresentar as jogadores da WSL cujas imagens e movimentos foram capturados com recurso a fotogrametria de alta definição, um marco que reflete a crescente importância global da Women's Rugby League em todo o mundo.

Rhodri Jones, Managing Director da Rugby League Commercial referiu que "A Rugby League merece um jogo de nível internacional, e este tiulo, o Rugby League 26 oferece exatamente isso. Estamos animados em ver os nossos clubes e os nossos jogadores da Super League e da Woman's Super League representados com tanto detalhe e realismo, competindo no mesmo nível dos melhores clubes e estrelas do mundo da Rugby League antes da série Ashes deste outono."

Por outro lado, Ross Symons, CEO da Big Ant Studios afirmou que "Cada área de Rugby League 26 pauta-se pela autenticidade e pela imersão. Desde o Modo Carreira expandido até ao Pro Team e passando pelas ferramentas avançadas de personalização, este jogo marca um novo padrão para a Rugby League, num formato de entretenimento interativo.".

