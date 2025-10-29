Sheepherds!, e a arte (canina) de pastorear…

Está prestes a chegar Sheepherds!, um jogo sobre a arte de pastorear mas sob uma vertente... canina. Venham saber mais.

Os estúdios franceses Ultimo Disco, anunciaram recentemente a data de lançamento oficial do seu próximo titulo, Sheepherds!.

Após vários testes bem-sucedidos e a revelação de uma demo no Steam Next Fest, eis que a versão completa de Sheepherds! está prestes a chegar. Com a versão final, os jogadores terão acesso a 24 mapas, 19 raças de cães diferentes e 24 roupas divertidas para mostrar as suas habilidades únicas no pastoreio ovelhas fofas para coletar sua lã colorida.

Imaginem como será, vestir a pele (literalmente) do melhor cão pastor do planeta! Pois bem, Sheepherds! é precisamente, um sobre isso.

No entanto, os jogadores não estarão sozinhos e irão ter o apoio de outros cães ... ou melhor... de outros jogadores, para pastorear as ovelhas coloridas meio tresloucadas do jogo. Sim, com efeito, o jogo tem uma forte componente cooperativa, e os jogadores terão de trabalhar em uníssono para conseguirem guiar as ovelhas através dos prados verdejantes, atravessar rios e riachos e conseguir entregá-las nos seus currais sãs e salvas.

O jogo terá vários níveis de dificuldade apresentando desafios mais complexos, mas também terá a opção de se tornar numa aventura relaxante para um pastoreio calmo e tranquilo com os seus amigos caninos.

Mas atenção que nem tudo são facilidades. As ovelhas são teimosas e têm comportamentos de.... ovelhas. Elas seguem-se umas às outras e influenciam-se nos seus comportamentos, tal como na vida real. O jogador terá de aprender a lidar com elas tal como um bom cão pastor, posicionando-se estrategicamente e ladrando no momento certo.

Com o avançar do jogo, o jogador vai desbloqueando uma grande variedade de acessórios repletos de estilo, roupas coloridas e muitas skins exclusivas para personalizar o nosso cão pastor. De corgis a pugs, será possível escolher de entre 15 raças diferentes de cachorros. Será possível criar um visual distinto para o nosso cachorro que consiga refletir perfeitamente o nosso estilo e fazer com que o nosso eu-canino se destaque no meio do rebanho.

Sheepherds! será lançado a 10 de novembro para PC.