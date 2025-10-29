BentoPDF: a plataforma totalmente grátis para ficheiros PDF

Os ficheiros PDF são amplamente utilizados pelos utilizadores. Apesar de se tratarem de um formato normalizado, ainda existem ferramentas que cobram pela realização de determinadas tarefas sobre este tipo de ficheiros. Mas isso acabou! Conheçam o BentoPDF.

O BentoPDF é uma ferramenta moderna e de código aberto dedicada à edição, conversão e gestão de ficheiros PDF, distinguindo-se pelo seu foco na privacidade e controlo local dos dados. Ao contrário de muitos serviços online, o BentoPDF permite que todas as operações sejam realizadas diretamente no dispositivo do utilizador ou num servidor próprio, sem necessidade de enviar ficheiros para a nuvem.

Funcionalidades do BentoPDF

O BentoPDF é uma ferramenta (normalmente online) usada para criar, editar, converter e comprimir PDFs, semelhante a serviços como o iLovePDF, SmallPDF ou PDF24. Com o BentoPDF pode:

Juntar ou dividir ficheiros PDF

Converter documentos Word, Excel ou PowerPoint em PDF

Assinar ou proteger PDFs com palavra-passe

Comprimir ficheiros grandes

Editar texto, imagens e páginas dentro do PDF

O BentoPDF pode ser usado diretamente através do site oficial (bentopdf.com) ou instalado localmente via Docker. O processo de instalação é simples, exigindo apenas um ambiente compatível e um navegador moderno.

Com um design centrado na privacidade e um conjunto de funcionalidades avançadas, esta plataforma posiciona-se como uma excelente opção para profissionais e organizações que procuram uma solução segura, eficiente e transparente.

BentoPDF