Promoção exclusiva: Windows e Office com grandes descontos na vip-urcdkey

Se procura atualizações de software ao melhor preço, esta é a oportunidade ideal. Na vip-urcdkey encontra Windows 10 LTSC 2021, Windows 11 Pro, Office 2021 e muito mais com descontos especiais. Basta aplicar o código TT20 no checkout para poupar imediatamente 25%.

Windows 11 Pro – a escolha para o futuro

Com o Windows 11 Pro OEM (20,6€ com o código TT20), tem acesso à versão mais recente do sistema operativo da Microsoft, perfeito para desempenho, segurança e produtividade. É ideal para quem precisa de ativar Windows de forma rápida e legal.

Windows 10 LTSC 2021 – estabilidade a longo prazo

Se prefere um ambiente sólido e sem mudanças constantes, o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (12€ com o código TT20) garante atualizações de segurança sem as grandes mudanças visuais, sendo ideal para empresas ou utilizadores que valorizam a consistência.

Office Pro – a produtividade que precisa

Quer seja para uso pessoal ou profissional, pode optar pelo Office 2021 Pro Plus (81,9€), Office 2019 Pro Plus (55,5€) ou até o Office 2016 Pro Plus (28,4€). Todos com o mesmo desconto usando o código TT20.

Packs combinados para maior poupança

Além das opções individuais, a vip-urcdkey disponibiliza packs ainda mais vantajosos: Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus por apenas 38,4€, ou Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus por 55,9€, sempre com o código TT20.

Como aproveitar

1. Escolha o produto no site oficial da vip-urcdkey. 2. Adicione ao carrinho e insira o cupão TT20. 3. Finalize a compra e receba a sua chave digital por email.

Em minutos estará pronto para instalar e ativar Windows ou Office.