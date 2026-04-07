Equipar 1, 2 ou 5 PCs em 2026: quanto custa trabalhar sem mensalidades?

Hoje, o custo real está muitas vezes no que vem a seguir: sistema operativo, produtividade, PDF, backups, recuperação de dados, bloqueador de anúncios, utilitários e pequenas subscrições que, somadas ao longo do ano, acabam por pesar. Por isso, em vez de voltar ao tema já gasto do “PC antigo que ainda pode ser salvo”, faz mais sentido fazer outra pergunta: quanto custa equipar PCs sem mensalidades? Nesta campanha da Godeal24 PC Software Sale, a resposta é mais objetiva do que habitual e pode interessar a freelancers, pequenas empresas, lojas, escritórios e equipas reduzidas.

Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.

Ideia-chave: em 2026, equipar PCs sem mensalidades já não é um capricho. Para muita gente, é a forma mais limpa de controlar custos, evitar fragmentação de ferramentas e manter um posto de trabalho pronto a produzir.

O contexto também mudou. O suporte ao Windows 10 terminou em outubro de 2025 e isso alterou a forma como pequenas equipas e utilizadores individuais olham para a renovação do software. Ao mesmo tempo, continua a existir um grupo enorme de pessoas que não quer transformar tarefas simples em contas mensais intermináveis. Quem usa Word, Excel, PowerPoint, Outlook, PDFs, backups e algumas ferramentas utilitárias quer, acima de tudo, estabilidade, previsibilidade e custo controlado. Para quem quiser rever esse contexto, o PPLWARE explicou o fim do suporte do Windows 10 em detalhe neste artigo.

O que muda quando se olha para 1, 2 ou 5 computadores?

À primeira vista, parece tudo igual. No entanto, não é. Um utilizador isolado normalmente quer resolver o essencial sem complicar. Já quem tem dois postos de trabalho começa a precisar de racionalizar investimento. E quem equipa cinco máquinas já tem de pensar como pequena estrutura: padronização, previsibilidade, compras por volume e menos tempo perdido a gerir software.

É precisamente aqui que esta campanha ganha interesse. Em vez de vender só a ideia de “poupar”, ela permite montar cenários concretos. E isso, num artigo comercial, vale mais do que meia dúzia de slogans bonitos. Além disso, para uma visão mais ampla sobre versões, escolhas e custo real de software, vale a pena espreitar também este guia já publicado no PPLWARE.

Cenário 1: um PC pronto para trabalhar

Quem quer equipar apenas uma máquina tem aqui várias leituras possíveis. A mais direta passa por juntar Win 11 Pro - 1 PC com MS Office 2021 Pro - 1 PC. É a combinação mais óbvia para quem quer sistema operativo moderno e produtividade local num único pagamento. Ainda assim, quem prefere simplificar pode saltar logo para o Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro - Bundle.

Por outro lado, também há perfis diferentes. Quem trabalha em Mac pode olhar para MS Office 2021 Home and Business for Mac ou para MS Office 2019 Home and Business for Mac. Já quem quer comprar hoje com um horizonte mais confortável pode preferir MS Office 2024 Home ou MS Office 2024 Home and Business.

Cenário 2: dois PCs para uma microempresa ou casa + escritório

Quando entram duas máquinas na equação, o raciocínio muda. Já não se compra apenas “o que falta”; compra-se consistência. É aqui que os packs por número de chaves começam a fazer mais sentido.

Este tipo de compra encaixa muito bem em estruturas pequenas: gabinete com duas secretárias, loja com computador de atendimento e computador de gestão, ou até combinação entre casa e escritório. Além disso, reduz a tentação de misturar versões diferentes de software e cria um ambiente mais arrumado.

Cenário 3: três ou cinco PCs e a lógica de pequena equipa

Aqui já se entra num território mais profissional. Uma equipa pequena não quer apenas software barato; quer saber quanto vai gastar, quanto tempo vai perder a instalar tudo e como pode deixar todos os postos alinhados. Por isso, faz sentido olhar para:

É, aliás, neste ponto que a noção de equipar PCs sem mensalidades se torna mais interessante. Não se trata apenas de pagar menos agora. Trata-se de reduzir despesa recorrente, controlar orçamento e evitar aquele clássico “depois logo vemos” que tantas vezes acaba em custo maior.

Vale a pena pensar assim: em vez de olhar para cada chave como compra isolada, convém olhar para o posto de trabalho completo. Sistema, produtividade, PDF, backup e manutenção leve. É aí que o investimento começa a fazer sentido.

Windows: escolher a edição certa continua a fazer diferença

Nem toda a gente precisa exatamente do mesmo Windows. E essa é uma das partes mais ignoradas nestas campanhas. Para muitos leitores, Win 11 Pro - 1 PC será a resposta mais equilibrada. Ainda assim, há alternativas para perfis específicos, como Win 11 Enterprise LTSC 2024 - 1 PC, Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 - 1 PC, Win 11 Home - 1 PC, Win 10 Pro - 1 PC, Win 10 Enterprise LTSC 2021 - 1 PC e Win 10 Home - 1 PC.

Além disso, quem gere servidores ou infraestruturas específicas também encontra duas entradas interessantes: Win Server 2025 Standard - 1 PC e Win Server 2025 Datacenter - 1 PC.

Bundles: quando faz mais sentido comprar tudo de uma vez

Os bundles costumam ser ignorados por quem compra por impulso. No entanto, para quem quer fechar o assunto numa única compra, eles são muitas vezes a escolha mais prática. Nesta campanha surgem várias combinações:

Para um artigo comercial funcionar, convém não fingir neutralidade absoluta. Portanto, aqui vai a parte prática: para a maioria dos leitores do PPLWARE que querem trabalhar já e não perder tempo, o bundle com Windows 11 Pro + Office 2021 Pro parece ser o ponto mais equilibrado da campanha.

Office e produtividade: do essencial ao trabalho mais específico

Nem toda a gente precisa apenas de Word e Excel. Há perfis que usam Visio, Project ou versões diferentes do Office por razões de compatibilidade, hábito ou orçamento. Por isso, a campanha também inclui:

Ou seja, a campanha não vive só dos produtos mais óbvios. E isso ajuda a transformá-la numa proposta mais completa para quem está mesmo a montar um ambiente de trabalho.

As ferramentas extra que podem evitar novas despesas

É precisamente nas “pequenas ferramentas” que muita gente perde dinheiro sem dar por isso. Um PDF editor aqui, um backup acolá, um utilitário para drivers, uma ferramenta de download ou um pacote de proteção para vários dispositivos. No fim, o valor anual começa a escalar. Aqui, a campanha reúne opções que podem ajudar a fechar o círculo:

Cupões da campanha SGO62 para Office e bundles selecionados SGO50 para Windows selecionado

Promoções em destaque

Conclusão

Em 2026, o debate já não devia ser apenas “vale a pena trocar de PC?”. Em muitos casos, a pergunta mais inteligente é outra: como equipar PCs sem mensalidades, de forma limpa, previsível e adequada ao uso real? É precisamente aí que esta campanha consegue ser mais interessante do que o habitual. Ela não fala apenas para quem quer uma chave digital barata. Fala para quem quer montar um posto de trabalho completo, coerente e financeiramente controlado.

Para ver todas as opções da campanha, basta começar pela página principal da Godeal24 PC Software Sale. Em caso de dúvidas, o contacto indicado é service@godeal24.com.