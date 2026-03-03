Chaves digitais: ainda faz sentido comprar Windows e Office em 2026?
Há um ponto em que o leitor começa a revirar os olhos. Mais um artigo sobre chaves digitais para Windows e Office. Mais uma promoção. Mais uma lista de preços. A pergunta, no entanto, continua válida: ainda compensa pagar subscrições mensais quando existem alternativas com pagamento único para Windows e Office?
Antes de falar de campanhas, convém recentrar o tema. Não se trata de “ser barato”. Trata-se de perceber o custo real de manter um PC funcional durante 3, 5 ou 7 anos — especialmente quando há máquinas em casa, no escritório ou no pequeno negócio.
Questão prática: quanto custa, ao longo do tempo, manter Windows atualizado e Office funcional sem entrar em ciclos de subscrição?
O que realmente interessa ao utilizador comum
Para a maioria das pessoas, o cenário é simples: um portátil, talvez dois. Trabalho remoto, documentos, folhas de cálculo, reuniões. Nada de ambientes corporativos complexos. Aqui, versões como Windows 11 Pro ou Office 2021 Professional Plus continuam a ser escolhas racionais.
E quando existe uma campanha ativa como a Keysfan Women's Day Sale, a análise deixa de ser teórica.
Windows: Home, Pro ou LTSC?
A maioria dos utilizadores nunca precisará de 70% das funcionalidades que instala. E é precisamente por isso que convém escolher a edição certa: Windows 11 Home serve para utilização básica. O Pro acrescenta controlo e funcionalidades adicionais. Já as edições LTSC são procuradas por quem privilegia estabilidade e menos atualizações disruptivas.
Opções atuais em campanha:
- Win 11 Pro Key - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 Key - 1 PC – 12.80€
- Win 10 Pro Key - 1 PC – 8.25€
Office sem subscrição: ainda faz sentido?
Se a utilização for previsível como: Word, Excel, PowerPoint e Outlook, então uma versão de pagamento único pode continuar a ser financeiramente equilibrada.
Uma subscrição anual de 99€ durante 5 anos representa quase 500€. É aqui que a racionalidade começa a pesar mais do que qualquer outra coisa:
Office 2021 Professional Plus Key – 30.45€
Bundles: quando o objetivo é resolver tudo de uma vez
Cupão aplicável aos bundles: SKF62
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Keys - Bundle – 41.47€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Keys – Bundle – 41.10€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Keys - Bundle – 36.92€
Compra em volume: para quem gere várias máquinas
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€
- Win 11 Pro - 100keys – 750€
- MS Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€
- MS Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€
Conclusão: fadiga ou racionalidade?
Sim, há muitos artigos sobre chaves digitais. Mas a pergunta mantém-se pertinente: prefere-se pagar mensalmente durante anos ou resolver o tema com pagamento único quando surge uma campanha relevante?
Para quem estava à espera de um motivo objetivo, a campanha pode ser vista aqui: Keysfan Women's Day Sale. No final, a fadiga é compreensível. A matemática, nem sempre!
Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.