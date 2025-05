Ative o Windows com chaves digitais por menos de 10€, Office competitivo também entra!

Está a pensar reinstalar o Windows ou ativar o sistema operativo num novo computador? A GoodOffer24 apresenta uma solução prática, rápida e económica: chaves digitais oficiais e vitalícias para Windows 11, Windows 10 e Microsoft Office, com descontos de até 30%.

Windows 11 pronto a instalar? Só falta a chave digital

A instalação do Windows 11 é simples: basta descarregar gratuitamente a imagem oficial e introduzir uma chave válida para desbloquear todas as funcionalidades. É aqui que a GoodOffer24 faz a diferença, com preços reduzidos e entrega imediata por e-mail.

Promoções imperdíveis em chaves digitais

Estas são algumas das ofertas mais atrativas disponíveis neste momento. Todas elas incluem envio rápido e ativação vitalícia:

Como aplicar o código de desconto?

Depois de escolher os produtos, adicione-os ao carrinho e introduza o código TT30 ou TFN na finalização da compra. O desconto é aplicado de forma automática e poderá poupar até 30% instantaneamente.

As vantagens das chaves digitais

Para além do preço reduzido, as chaves digitais são entregues de imediato, sem necessidade de envio físico, e funcionam com software oficial. São ideais para quem formatou o computador, comprou uma máquina nova ou pretende atualizar o Office de forma segura e económica.

Atualize o seu PC com o mínimo de esforço

Evite despesas desnecessárias e aproveite estas promoções enquanto durarem. A GoodOffer24 permite preparar o seu sistema operativo e software de produtividade com total fiabilidade, poupando tempo e dinheiro com as suas chaves digitais.

Artigo com fins informativos. Preços e promoções válidos à data da publicação. Confirme sempre os valores no site oficial da GoodOffer24.