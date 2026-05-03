Problemas no GitHub não param: comunidade começa a abandonar o serviço

Nos últimos tempos, o GitHub tem sido alvo de críticas constantes. Apesar de continuar a ser a plataforma mais utilizada por programadores em todo o mundo, a sua reputação tem sido afetada por interrupções frequentes, vulnerabilidades de segurança e uma aposta crescente em inteligência artificial (IA) que nem todos veem com bons olhos.

Falhas de segurança levantam alertas

Um dos episódios mais recentes envolveu a descoberta de uma falha crítica que permitia a execução remota de código. A vulnerabilidade foi identificada pela empresa Wiz com recurso a um modelo de IA, o que obrigou a uma resposta imediata por parte da equipa da plataforma.

De acordo com informações divulgadas pelo The Verge, o problema foi resolvido em cerca de seis horas. Apesar da rapidez na correção, os especialistas alertaram que a falha era surpreendentemente simples de explorar. Embora possa parecer um caso isolado, este tipo de incidente não transmite confiança quando estão em causa milhões de repositórios ativos.

Outro dos grandes pontos de frustração relacionado com o GitHub tem que ver com as falhas no serviço. Nos últimos meses, as quebras totais ou parciais tornaram-se mais frequentes, afetando diretamente o trabalho diário de muitos programadores.

Parte destes problemas tem sido associada à transição da plataforma para a infraestrutura cloud da Microsoft Azure. Ainda assim, há indícios de que as dificuldades técnicas já existiam antes deste processo. Curiosamente, mesmo pequenas reduções no tempo de disponibilidade - inferiores a 0,5% - têm tido impacto significativo em inúmeros projetos.

Um exemplo marcante foi a decisão de Mitchell Hashimoto de abandonar a plataforma com o seu projeto Ghostty. Após quase duas décadas de utilização, o programador justificou a saída com a incapacidade de trabalhar de forma consistente devido às interrupções frequentes.

IA no centro da controvérsia do GitHub

A aposta forte da Microsoft na IA é outro fator que está a alimentar críticas. O uso crescente de ferramentas automatizadas para gerar código poderá estar a sobrecarregar os sistemas, afetando a estabilidade do serviço.

Além disso, muitos programadores consideram que a empresa está a privilegiar funcionalidades baseadas em IA em detrimento de elementos essenciais da plataforma, como o controlo de versões e os processos de revisão de código.

O GitHub Copilot tem sido particularmente polémico. Recentemente, esteve envolvido numa controvérsia após alegadamente inserir publicidade em repositórios, situação que a empresa classificou como erro técnico.

Outra mudança tem que ver com o modelo de pagamento da ferramenta, que deixará de ser baseado numa subscrição fixa para passar a um sistema de pagamento por utilização a partir de junho.

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