Tesla Model 3 com mais de 610 mil km ainda tem bateria original

Quando se fala em baterias de carros elétricos, é comum falar-se sobre a degradação das mesma. Mas será que nos devemos preocupar? Um Tesla Model 3 de 2019 já ultrapassou os 610 mil quilómetros com a bateria original, provando que a longevidade dos veículos elétricos pode ser muito superior ao que muitos antecipavam.

Segundo o mais recente destaque do InsideEVs, este Model 3 Standard Range Plus soma cerca de 380 mil milhas (mais de 610 mil km) sem substituição do pack de baterias. Apesar de apresentar uma degradação significativa, continua perfeitamente funcional e utilizável no dia a dia.

Tesla Model 3 bate recorde impressionante com bateria original

Ao longo desta utilização extrema, a autonomia máxima indicada caiu cerca de 34%, passando de 240 milhas para aproximadamente 158 milhas (254 km). Ainda assim, o veículo mantém desempenho suficiente para percursos consideráveis, demonstrando a robustez da engenharia da Tesla.

Este caso torna-se particularmente relevante porque reforça a confiança no mercado de usados, onde a preocupação com substituições de baterias continua a ser um dos maiores receios dos compradores.

À medida que surgem mais veículos com quilometragens elevadas, fica cada vez mais claro que as baterias modernas não são necessariamente um “ponto fraco”. Pelo contrário, para muitos condutores, podem durar toda a vida útil do automóvel ou muito perto disso.