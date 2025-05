Nissan cancela planos da nova fábrica de baterias para elétricos no Japão e soam alarmes

A Nissan cancelou a construção de uma fábrica de baterias para carros elétricos, num investimento de mais de mil milhões de dólares. A queda nas vendas está a fazer soar os alarmes!

Nissan tenta desesperadamente mudar o rumo da empresa

Num esforço para reverter a sua situação, a Nissan decidiu abandonar os planos para construir uma nova fábrica de baterias LFP no Japão — uma unidade que era considerada essencial para reduzir os custos das baterias de veículos elétricos (VE) e competir com líderes do setor como a BYD.

Na sexta-feira, o fabricante japonês anunciou que vai “abandonar os planos para construir uma nova fábrica” no Japão, destinada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP).

Esta decisão surge no contexto de uma análise interna mais ampla, em que a Nissan está a “considerar todas as opções para recuperar o seu desempenho”.

A marca referiu que continuará a desenvolver uma estratégia para baterias de VE “alinhada com as necessidades do mercado”, como parte dos seus esforços de reestruturação.

Um projeto fundamental para a recuperação da Nissan, mas...

A Nissan tinha obtido aprovação do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI) em setembro para avançar com o projeto da nova fábrica.

As baterias destinavam-se a ser utilizadas em veículos elétricos da marca a partir de 2028, integradas num investimento a rodar os 153,3 mil milhões de ienes (cerca de 900 milhões de euros).

Estava previsto que a Nissan recebesse até 55,7 mil milhões de ienes (cerca de 327 milhões de euros) em apoios governamentais para ajudar a desenvolver uma cadeia de abastecimento doméstica.

À semelhança de outros fabricantes japoneses, a Nissan enfrenta quedas nas vendas em mercados-chave como a China e a América do Norte.

A empresa antecipa um prejuízo líquido de até 750 mil milhões de ienes (4,41 mil milhões de euros) no exercício fiscal que termina em março de 2025.

A nova fábrica de baterias LFP tinha como objetivo ajudar a Nissan a reduzir os custos de produção das baterias VE em 20% a 30%, com uma capacidade anual de produção até 5 GWh.

Novo LEAF chega em breve com maior autonomia

Ainda este ano, a Nissan lançará a nova geração do LEAF nos EUA e no Canadá. Após a apresentação do modelo atualizado em março, a marca afirmou que o novo LEAF terá “melhorias significativas na autonomia”.

O clássico design hatchback foi substituído por uma silhueta mais próxima de um crossover. O modelo incluirá também uma porta de carregamento compatível com a rede Supercharger da Tesla (NACS).

Embora as especificações e preços oficiais sejam revelados mais perto da data de lançamento, o responsável pelos programas de veículos da Nissan, François Bailly, afirmou ao TopGear.com que o novo LEAF deverá ter uma autonomia de cerca de 600 km, segundo o ciclo WLTP.