Telegram regressa em força ao Apple Watch com nova aplicação nativa
O Telegram lançou uma nova aplicação totalmente nativa para o Apple Watch, marcando o regresso do serviço de mensagens ao ecossistema de smartwatches da Apple após anos de ausência.
O regresso do Telegram ao watchOS
Pavel Durov, o diretor executivo do Telegram, anunciou através da rede social X que a plataforma de mensagens conta agora com uma aplicação desenvolvida de raiz para o watchOS.
Esta novidade promete melhorar imenso a experiência de utilização no pulso, oferecendo um desempenho muito superior ao que era disponibilizado anteriormente.
Para iniciar a sessão, os utilizadores necessitam apenas de ler um código QR no ecrã do relógio através do iPhone, inserindo depois a respetiva palavra-passe da nuvem, se aplicável, para garantir o acesso seguro às conversas.
⌚️ A fully native Telegram app for Apple Watch is out. pic.twitter.com/3wSr5igssE
— Pavel Durov (@durov) June 9, 2026
Funcionalidades completas no seu Apple Watch
Com esta nova versão, os utilizadores ganham acesso direto aos seus contactos e chats, e reproduzir vídeos e ficheiros GIF diretamente no ecrã do relógio.
Adicionalmente, é possível enviar mensagens de voz, partilhar a localização em tempo real e interagir com stickers animados.
Esta atualização surge mais de uma década após a primeira tentativa do Telegram no watchOS, em 2015, revertendo a tendência anterior de abandono da plataforma da Apple por parte de grandes programadores tecnológicos.
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