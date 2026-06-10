Telegram regressa em força ao Apple Watch com nova aplicação nativa

O Telegram lançou uma nova aplicação totalmente nativa para o Apple Watch, marcando o regresso do serviço de mensagens ao ecossistema de smartwatches da Apple após anos de ausência.

O regresso do Telegram ao watchOS

Pavel Durov, o diretor executivo do Telegram, anunciou através da rede social X que a plataforma de mensagens conta agora com uma aplicação desenvolvida de raiz para o watchOS.

Esta novidade promete melhorar imenso a experiência de utilização no pulso, oferecendo um desempenho muito superior ao que era disponibilizado anteriormente.

Para iniciar a sessão, os utilizadores necessitam apenas de ler um código QR no ecrã do relógio através do iPhone, inserindo depois a respetiva palavra-passe da nuvem, se aplicável, para garantir o acesso seguro às conversas.

Funcionalidades completas no seu Apple Watch

Com esta nova versão, os utilizadores ganham acesso direto aos seus contactos e chats, e reproduzir vídeos e ficheiros GIF diretamente no ecrã do relógio.

Adicionalmente, é possível enviar mensagens de voz, partilhar a localização em tempo real e interagir com stickers animados.

Esta atualização surge mais de uma década após a primeira tentativa do Telegram no watchOS, em 2015, revertendo a tendência anterior de abandono da plataforma da Apple por parte de grandes programadores tecnológicos.

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