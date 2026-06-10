Risco de incêndio: recall de 1,3 milhões de veículos Jeep

A Stellantis anunciou um dos maiores recalls dos últimos anos, abrangendo mais de 1,3 milhões de veículos Jeep em todo o mundo devido a um potencial risco de incêndio. A campanha afeta os modelos Jeep Wrangler e Jeep Gladiator produzidos entre 2021 e 2025.

Jeep: em Portugal estão abrangidos 357 veículos da marca.

Segundo a fabricante, o problema está relacionado com uma ligação elétrica na cablagem da bomba eletro-hidráulica da direção assistida. Em determinadas circunstâncias, essa ligação pode gerar uma resistência elétrica elevada, provocar sobreaquecimento e, em casos raros, originar um incêndio no veículo. O risco existe mesmo quando o automóvel está estacionado e com a ignição desligada.

Face à gravidade da situação, a Stellantis recomenda aos proprietários dos veículos afetados que estacionem os seus Jeep ao ar livre e afastados de edifícios, garagens ou outros veículos até que a reparação seja efetuada.

A campanha de recolha abrange cerca de 1,08 milhões de veículos nos Estados Unidos, 106 mil no Canadá, 23 mil no México e aproximadamente 125 mil unidades noutros mercados internacionais. Em Portugal estão abrangidos 357 veículos da marca.

De acordo com a investigação conduzida pela marca, foram registados 72 incidentes potencialmente relacionados com esta falha, dos quais 35 foram confirmados. Há ainda registo de uma possível lesão associada ao problema, mas não foram reportados acidentes ou vítimas mortais.

Os concessionários Jeep irão inspecionar os veículos afetados e, se necessário, proceder à reparação ou substituição da cablagem e da bomba da direção assistida sem qualquer custo para os proprietários. A Stellantis espera disponibilizar a solução definitiva durante o mês de julho.

Os proprietários podem verificar se o seu veículo está abrangido pelo recall através dos canais oficiais da marca ou junto dos concessionários autorizados.