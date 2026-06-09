iOS 26 já está em 88% dos iPhones mais recentes

A Apple divulgou novas estatísticas de adoção do iOS 26 e do iPadOS 26, mostrando que a mais recente geração dos seus sistemas operativos continua a ser instalada a um ritmo muito elevado. Sim, os utilizadores de facto gostam desta versão e do que foi introduzido.

Os dados foram publicados poucas horas antes da keynote de abertura da WWDC 2026.

iOS 26 domina os iPhones mais recentes

Segundo os números partilhados pela Apple, o iOS 26 está atualmente instalado em 88% dos iPhones lançados nos últimos quatro anos. Quando se consideram todos os iPhones ativos, a taxa de adoção desce para 82%.

Estes valores representam um crescimento significativo face aos dados divulgados em fevereiro deste ano, quando o iOS 26 estava presente em 74% dos iPhones dos últimos quatro anos e em 66% de todos os iPhones ativos.

A rápida adoção demonstra que os utilizadores continuam a atualizar os seus dispositivos para as versões mais recentes do sistema operativo, beneficiando das novas funcionalidades, melhorias de segurança e otimizações de desempenho introduzidas pela Apple.

Estatísticas de adoção do iOS 26 e iPadOS 26 86% de todos os iPhone lançados nos últimos quatro anos já utilizavam o iOS 26 .

de todos os iPhone lançados nos últimos quatro anos já utilizavam o . 79% de todos os iPhone ativos estavam a executar o iOS 26 .

de todos os iPhone ativos estavam a executar o . 79% de todos os iPad lançados nos últimos quatro anos já utilizavam o iPadOS 26 .

de todos os iPad lançados nos últimos quatro anos já utilizavam o . 68% de todos os iPad ativos estavam a executar o iPadOS 26.

Também o iPadOS 26 continua a crescer

No segmento dos tablets, o iPadOS 26 está instalado em 81% dos iPads lançados nos últimos quatro anos. Considerando todos os iPads ativos, a percentagem situa-se nos 71%.

Tal como acontece no iPhone, estes números representam uma evolução face aos dados divulgados no início de 2026, quando o sistema estava presente em 66% dos modelos mais recentes e em 57% de todos os iPads.

WWDC 2026 traz agora o iOS 27

A divulgação destas estatísticas surgiu na véspera da chegada do iOS 27, apresentado oficialmente durante a WWDC 2026. A nova versão traz melhorias focadas na inteligência artificial, um Siri completamente renovado, novas funcionalidades para fotografias, pesquisa mais inteligente e várias alterações ao design Liquid Glass introduzido no iOS 26.

Com taxas de adoção que continuam acima dos 80% nos dispositivos mais recentes, a Apple mantém uma das maiores velocidades de atualização da indústria tecnológica, garantindo que a maioria dos utilizadores recebe rapidamente as mais recentes funcionalidades e atualizações de segurança.