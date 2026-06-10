WhatsApp vai deixar de funcionar nestes modelos do iPhone em breve

A Meta tem procurado atualizar o WhatsApp para os dispositivos móveis. Apesar de ser muito positivo, tem uma face oculta e que afeta muitos utilizadores. Falamos do fim do suporte para dispositivos, que agora volta ser notícia. Desta vez o afetado será o iPhone, que vai perder suporte para esta versão do iOS.

WhatsApp deixa de funcionar nestes modelos do iPhone

Milhares de utilizadores de iPhone terão de atualizar os seus dispositivos antes do final de 2026 se quiserem continuar a utilizar o WhatsApp normalmente. A Meta confirmou uma nova alteração nos requisitos mínimos para a sua popular aplicação de mensagens. Esta medida afetará principalmente aqueles que ainda utilizam versões antigas do sistema operativo da Apple.

De acordo com informações divulgadas pelo WABetaInfo, o WhatsApp deixará de ser compatível com determinadas versões do iOS a partir de 30 de novembro de 2026. A partir dessa data, a aplicação irá requerer pelo menos o iOS 15.5 para funcionar. Os utilizadores que permanecerem em versões anteriores não poderão enviar mensagens, fazer chamadas ou aceder às suas conversas através da aplicação.

Embora à primeira vista possa parecer uma pequena alteração, a medida afeta todos os dispositivos com o iOS 15.0, 15.1, 15.2, 15.3 ou 15.4. Também afetará o WhatsApp Business e dispositivos com versões mais antigas do iPadOS. À medida que as apps ganham novas funcionalidades, os programadores precisam de aproveitar as ferramentas e tecnologias disponíveis apenas nas versões mais recentes dos sistemas operativos.

iOS 15 perde suporte neste serviço da Meta

No caso do WhatsApp, a Meta quer facilitar a chegada de novas funcionalidades relacionadas com a segurança, privacidade e outras características avançadas. Manter a compatibilidade com versões anteriores implica dedicar recursos adicionais ao desenvolvimento e à correção de bugs específicos que afetam apenas uma pequena percentagem de utilizadores.

A boa notícia é que muitos iPhones que ainda correm versões antigas do iOS 15 podem ser atualizados sem a necessidade de substituir o dispositivo. Modelos como o iPhone 6s, o iPhone 7 e o iPhone SE de primeira geração continuam a ser compatíveis com as últimas atualizações de segurança disponíveis para o iOS 15. O problema reside menos no hardware e mais nos utilizadores que não instalaram as atualizações disponíveis.

Basta verificar a versão do sistema operativo instalado e atualizar o dispositivo, se necessário. Para tal, aceda a Definições, depois a Geral e selecione Atualização de Software. Para todos os que tiverem um iPhone com uma versão compatível do iOS 15.5 ou superior antes de 30 de novembro de 2026, o WhatsApp continuará a funcionar normalmente.