LibreOffice acusa o Euro-Office de ser “um aliado da Microsoft”

A União Europeia já não quer depender de software dos Estados Unidos. Bruxelas pretende criar as suas próprias alternativas ao Gmail, Google e Microsoft Office, mas o projeto Euro-Office encontrou um obstáculo. a intenção era deixar de depender do software americano, mas acabaram por reforçar a sua dependência da Microsoft.

Euro-Office é "um aliado da Microsoft"?

O pacote de aplicações Office europeu de código aberto foi concebido para replicar o LibreOffice em detalhe, embora com foco na Europa, mas rapidamente gerou controvérsia. O OnlyOffice acusou o Euro-Office de utilizar o seu código sem licença, além de uma inesperada dependência da Microsoft.

O novo pacote de software livre da UE gerou controvérsia desde o início. A OnlyOffice acusou a Euro-Office de plágio, embora a empresa europeia se defenda afirmando que "a colaboração aberta com a OnlyOffice não foi possível".

Após a grande repercussão em torno do lançamento do Euro-Office, o LibreOffice também entrou na polémica, com alegações de que a equipa por detrás do software está a enganar os seus utilizadores. Esta alternativa ao Microsoft Office apresenta falhas de design que a impedem de alcançar a soberania digital para a União Europeia.

LibreOffice volta a atacar todos os concorrentes

Italo Vignoli, um dos membros fundadores da The Document Foundation, criadora do LibreOffice, afirma que o Euro-Office não é "o primeiro pacote de escritório de código aberto desenvolvido na Europa". O OpenOffice surgiu primeiro, em 2001, seguido do LibreOffice em 2010. O Euro-Office não só não é inovador, como já apresenta enormes falhas desde o início.

Este software de código aberto utiliza por defeito o formato OOXML, desenvolvido e controlado exclusivamente pela Microsoft. A empresa de Redmond continua a controlar a tecnologia utilizada na Europa. Vignoli afirma que o Euro-Office tem potencial para se tornar uma alternativa de código aberto ao software da Microsoft, mas, por enquanto, apenas reforça a sua dependência.

Enquanto utilizarem o formato de documento OOXML, a ligação com os Estados Unidos será inevitável. Italo Vignoli deixou claro que esta medida "reforça a estratégia da Microsoft contra a soberania digital europeia". A UE obteve exatamente o efeito oposto na sua estratégia para reduzir a dependência da administração Donald Trump.