Euro-Office, a alternativa europeia ao Microsoft Office chega a 9 de junho

Com o Euro-Office, a Europa procura reduzir a sua dependência dos Estados Unidos e dar mais um passo em direção à soberania digital. A Europa depende muito dos EUA em diversas áreas, mas uma das mais importantes são as ferramentas que usamos diariamente, como as da Google ou da Microsoft. Tudo vai mudar a 9 de junho.

Euro-Office é alternativa europeia ao Office

A Europa dá mais um passo em direção à sua soberania digital com o Euro-Office. Esta alternativa de código aberto estará disponível no GitHub a partir de 9 de junho e que responderá única e exclusivamente à legislação comunitária da região. Esta visa também uma governação de dados mais responsável , independentemente de qualquer utilizador no mundo poder utilizá-la e, claro, colaborar no código.

Atualmente, vários programadores e organizações aderiram ao projeto, incluindo a IONOS, Nextcloud, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian e Office.eu. Muitos já possuem uma experiência considerável com suites de escritório de código aberto. Na prática, o Euro-Office funciona como qualquer outra ferramenta deste tipo.

Terá suporte formatos tradicionais como o DOCX, PPTX, PDF, TXT e muitos outros, com a possibilidade de editar documentos, tabelas, apresentações e ficheiros colaborativos. Difere do Google Docs ou do Microsoft Office, uma vez que o Euro-Office não foi concebido como uma aplicação direta, mas sim como uma ferramenta online para integração com serviços de partilha de ficheiros, sites wiki ou gestão de projetos.

Esta novidade importante chega a 9 de junho

Embora a sua página no GitHub afirme que já estão a trabalhar numa app para dispositivos móveis e noutra para desktop, não deverá demorar muito até que sejam lançados. O Euro-Office é um fork do OnlyOffice, embora os programadores se tenham deparado com a falta de transparência no seu código, com repositórios repletos de comentários em russo, obstáculos à aceitação de contribuições e decisões controversas.

Desta forma, a Europa distancia-se não só exclusivamente dos Estados Unidos, mas também da Rússia, que pode controlar o OnlyOffice. Entretanto, os governos da região poderão optar por esta alternativa aberta como estratégia de independência e sem o perigo de espionagem por parte de outras potências. Atualmente, a comunidade por trás do Euro-Office começou a limpar o código russo, que agora está disponível em inglês.

Após vários meses de testes e trabalho, a ferramenta de código aberto que será a ponta de lança da soberania dos escritórios na Europa chegará finalmente a 9 de junho. No mesmo dia do lançamento, será também integrado nativamente no Netxcloud Hub 26 , para que milhões de utilizadores possam simplesmente escolher esta opção, em vez de continuar a utilizar as opções pagas e licenciadas mais tradicionais.