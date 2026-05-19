Dashcams em Portugal: são legais ou não? O que diz a lei
As dashcams (câmaras instaladas no automóvel para gravar a condução) tornaram-se cada vez mais populares na Europa, sobretudo como ferramenta de segurança e prova em caso de acidente. Mas em Portugal, a sua utilização levanta dúvidas legais importantes.
Uso de Dashcams não é proibido, mas...
Segundo informação do Automóvel Club de Portugal, a resposta não é totalmente simples: não são proibidas de forma absoluta, mas a sua utilização pode entrar em conflito com regras de proteção de dados e privacidade.
Se estivermos perante uma situação em que a captação de imagem é feita, única e exclusivamente, para a proteção do veículo, ainda que essa gravação seja feita sem o consentimento de terceiros, há decisões recentes dos tribunais a admitir que a gravação não é ilícita. Se for um veículo que faça captação e gravação de imagens de rua e que essas gravações estejam diretamente ligadas à proteção do carro poderá haver situações em que as gravações se consideram ilícitas
Sérgio Azevedo, advogado do ACP
Em Portugal, não existe uma lei que proíba diretamente a utilização de dashcams. Ou seja, instalar uma câmara no carro não é, por si só, ilegal.
Assim, o uso de dashcams nos carros, em Portugal, estã numa “zona cinzenta”: não são ilegais, mas também não são totalmente livres de restrições. O seu uso responsável é o que faz a diferença entre uma ferramenta útil e um potencial problema legal.
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Em termos praticos qual a diferença de uma Dash Cam e uma camara de um tesla ?
Uma está homologada, a outra não.
No Tesla as camaras gravam continuamente mas só guardam em caso de acidente ou quando buzinar. Quando estacionado só grava quando sente alguma presença por perto. O problema das camaras é a gravação continua sem critério. Em Espanha as Dash Cams são legais mas com regras muito especificas, principalmente na parte da gravação com o carro estacionado. Aqui teimam e não atualizar a lei.
O preço
Do tesla vem homologada de fábrica e foi aprovada pela UA, caso contrário o carro não seria comercializado na europa.
*UE
Nenhuma, mas como vem de origem já pode. Eu não posso ter uma câmera virada para rua, mas o tesla pode gravar a mesma rua.
Em conversa com um agente da GNR e outro da PJ, o que me foi dito é que por norma são ilegais as gravações. Por norma. No entanto, em caso de beneficio maior, os tribunais tendem a aceitar as gravações das mesmas como prova. Mas é mesmo uma área muito cinzenta e em situações idênticas pode haver duas decisões diferentes.
Ou seja por outras palavras podes instalar a dashcam mas não podes por as gravações no YouTube 🙂