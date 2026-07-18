Apple envia cartas a ameaçar ex-trabalhadores que agora estão na OpenAI

A Apple decidiu adotar uma postura muito mais agressiva no seu conflito com a OpenAI, enviando advertências diretas a antigos funcionários. Esta ação surge na sequência de acusações graves de desvio de segredos comerciais de hardware.

Apple envia cartas de aviso a ex-colaboradores

De acordo com dados avançados pelo Financial Times, cerca de 40 antigos colaboradores da Apple, atualmente integrados na OpenAI, receberam notificações formais. O objetivo destas comunicações passa por exigir a preservação de dados e forçar reuniões presenciais com a equipa jurídica da Apple para salvaguardar dados confidenciais.

Esta medida afeta aproximadamente 10% dos cerca de 400 ex-trabalhadores da Apple que decidiram rumar à empresa liderada por Sam Altman. A gigante de Cupertino alega que os indícios recolhidos até ao momento são apenas uma pequena amostra de uma conduta altamente prejudicial.

A discórdia intensifica-se num momento crucial, visto que a OpenAI está a colaborar com o antigo diretor de design da Apple para criar novos produtos físicos. Fontes próximas do setor indicam que o projeto em desenvolvimento não será um smartphone, mas sim uma coluna inteligente focada no ambiente doméstico.

Este novo equipamento promete funcionar como um assistente virtual humanizado, capaz de gerir tarefas domésticas e interagir de forma natural através do ChatGPT. Trata-se de uma clara ameaça aos ecossistemas rivais através de uma tecnologia de conversação avançada.

As acusações de espionagem contra a OpenAI

No centro desta batalha jurídica, que corre termos num tribunal federal da Califórnia, estão dois nomes sonantes: Chang Liu e Tang Yew Tan. Ambos ocuparam cargos de grande relevância na Apple antes de transitarem para a criadora do ChatGPT.

As acusações são graves e envolvem o descarregamento de ficheiros confidenciais sobre produtos ainda não anunciados, bem como a alegada utilização de informação privilegiada para recrutar engenheiros de Cupertino.

A Apple tentou resolver a situação de forma amigável, mas uma falha de comunicação por correio eletrónico precipitou a rutura total das negociações.

Por outro lado, a OpenAI já ponderou avançar com processos contra a Apple, acusando-a de não cumprir os acordos de integração do ChatGPT nos seus sistemas operativos.

Leia também: