Tesla expande FSD na Europa: Dinamarca é o 4.º país a aprovar o sistema

A Dinamarca concedeu uma aprovação provisória ao sistema "Full Self-Driving" (FSD) Supervised da Tesla. Com esta decisão, o país torna-se a quarta nação europeia a dar luz verde ao software de assistência à condução da tecnológica norte-americana num espaço de aproximadamente dois meses. Junta-se aos Países Baixos, Lituânia e Estónia.

Dinamarca aprovou o FSD da Tesla

A autoridade rodoviária dinamarquesa, Færdselsstyrelsen, confirmou que a validação surge após o reconhecimento da certificação inicial emitida pela congénere neerlandesa RDW a 10 de abril. Contudo, o organismo fez questão de sublinhar que realizou uma avaliação técnica independente antes de emitir o parecer final.

A decisão dinamarquesa assenta numa visão de complementaridade tecnológica para a segurança nas estradas. "Após uma análise e avaliação exaustivas da documentação técnica, a Færdselsstyrelsen concorda com a avaliação da RDW de que o sistema contribuirá positivamente para a segurança rodoviária, auxiliando o condutor durante a condução", esclareceu a autoridade em comunicado oficial.

Apesar do voto de confiança, o regulador demarcou claramente as fronteiras operacionais da tecnologia. Relembrou que o FSD não transforma o veículo num automóvel totalmente autónomo. "O sistema não torna o carro autónomo. O condutor continua a ser totalmente responsável pela condução", reforçou a entidade.

Cada vez mais países na Europa aceitam

Esta aprovação reveste-se de particular importância dado o histórico recente da Dinamarca. O país tinha manifestado reticências a nível europeu. Estas foram partilhadas por outros Estados nórdicos, relativamente à gestão do limite de velocidade pelo software e ao desempenho em estradas com gelo.

Embora o modelo de reconhecimento mútuo avance a nível nacional, o processo de homologação global na União Europeia continua num impasse. A Comissão Europeia e o Comité Técnico de Veículos a Motor têm agendadas novas discussões para o final de junho. Os analistas apontam que uma votação em toda a comunidade do bloco europeu só deverá ocorrer no final do ano.

O cenário ganha contornos competitivos relevantes numa altura em que fabricantes como a Mercedes-Benz e a BMW recuaram nos seus sistemas de Nível 3 na Europa. Focam-se em soluções de Nível 2+, o que deixa a Tesla numa posição de destaque no mercado europeu de assistência à condução.