Heartopia com data de lançamento oficial

Os estúdios XD Games, revelaram a data de lançamento oficial para o seu próximo jogo, Heartopia. Um SIM que convida os jogadores a criarem as suas próprias aventuras e desventuras.

Heartopia será lançado a 7 de janeiro para PC, iOS e Android.

Heartopia é um RPG com forte componente narrativa e que recria a simpática vida e respetivas conexões pessoais dos avatares criados pelo jogador.

A ação do jogo decorre num ambiente urbano contemporâneo onde reina a elegância, e concentra-se no decorrer do dia a dia e nas mil e uma coisas que podem acontecer. Conversas a tomar café, rotinas partilhadas, autoexpressão e momentos de descoberta emocional.

Os jogadores criam as suas próprias vidas virtuais, construindo amizades e explorando várias opções românticas que o jogo apresenta ao longo do caminho, fazendo escolhas que influenciam a forma como os outros reagem.

Heartopia dá primazia à autenticidade e o realismo emocional. Os relacionamentos evoluem naturalmente, os personagens reagem ao comportamento e as decisões diárias do jogador definem gradualmente em quem nos vamos tornar neste mundo.

O jogo foi desenvolvido em redor de alguns pilares fundamentais que definem a experiência. Os jogadores podem esperar densos sistemas narrativos e relacionamentos profundos que permitem o crescimento das conexões entre os personagens.

Com um complexo sistema de decisão envolvendo opções morais e mais sentimentais, o nosso personagem vai criando uma existência emocional que lhe vai permitindo criar ligações emotivas mais ou menos profundas com outros personagens do jogo.

Para tornar a experiência ainda mais pessoal, tantos os avatares, como as roupas e os próprios espaços de convivência são totalmente personalizáveis, permitindo aos jogadores uma tremenda liberdade de expressarem o seu estilo pessoal e criar, dessa forma, uma vida que seja exclusivamente sua.

Por outro lado, as rotinas diárias e encontros sociais acontecem em tempo real, incentivando momentos espontâneos, encontros casuais e uma sensação de quotidiano.

Além disso, o mundo oferece uma certa liberdade de exploração, apresentando diversas atividades que dão prioridade a uma imersão confortável e leva, sem levantar sensação de pressão ou de repetição.

Toda a ação decorre numa cidade em constante evolução, repleta de eventos narrativos e personagens memoráveis, cada qual adicionando profundidade a este mundo vivo e convidando os jogadores a descobrir novas experiências ao longo do jogo.

