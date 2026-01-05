Comunicação do ficheiro SAFT de dezembro de 2025 prorrogado

O ficheiro SAFT-PT (abreviatura para “Standard Audit File for Tax Purposes – Portuguese Version”) é um ficheiro que, num formato normalizado xml, reúne toda a documentação fiscalmente relevante de uma empresa relativa a um determinado período de tempo. Prazo para a comunicação do ficheiro SAFT de dezembro de 2025 foi prorrogado.

Comunicação do ficheiro SAFT de dezembro de 2025 foi prorrogado para 9 de janeiro de 2026

O prazo para a comunicação do ficheiro SAFT de dezembro de 2025 foi prorrogado para 9 de janeiro de 2026, devido ao feriado de Ano Novo, permitindo o envio sem penalidades, sendo esta uma alteração excecional para o início de 2026, enquanto a obrigatoriedade de assinatura digital qualificada foi adiada para 2027, com os PDFs a serem válidos até ao final de 2026.

Esta prorrogação aplica-se especificamente à comunicação das faturas de dezembro de 2025.

A obrigatoriedade de apresentação do ficheiro SAFT de contabilidade foi adiada para 2028, mas continua obrigatório em caso de inspeção fiscal.

A assinatura digital qualificada em faturas (B2G/B2B) passa a ser obrigatória apenas a partir de 1 de janeiro de 2027, sendo as faturas em PDF aceites sem ela até 31 de dezembro de 2026.