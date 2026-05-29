PS quer que o consumidor possa exigir falar com uma pessoa real no atendimento ao cliente

Quem nunca ficou preso num menu automático sem conseguir falar com ninguém? O Partido Socialista (PS) quer pôr fim a esta situação e apresentou, na Assembleia da República, um projeto de lei que garante ao consumidor o direito a ser atendido por uma pessoa sempre que o solicite.

A proposta do PS consiste numa alteração à Lei de Defesa do Consumidor, a Lei n.º 24/96, de 31 de julho, acrescentando ao conjunto de direitos já existentes o direito ao contacto com um interlocutor humano.

Além do atendimento automatizado, o consumidor deve poder pedir, a qualquer momento, ser atendido por uma pessoa.

Ninguém deve ser impedido ou ver dificultado o acesso a um atendimento. Temos de assegurar que há humanização no tratamento dos consumidores.

Disse o deputado Nuno Fazenda, primeiro subscritor do projeto de lei.

Os mais vulneráveis são os mais afetados

O PS sublinha que a ausência de alternativa humana prejudica especialmente os consumidores mais vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, com menor literacia digital, dificuldades linguísticas ou sem acesso regular a meios digitais.

São estas pessoas que menos conseguem navegar por chatbots e assistentes virtuais.

A iniciativa apoia-se num relatório da DECO, que identificou dificuldades concretas no acesso efetivo a contacto humano, especialmente quando a interação é mediada por sistemas automatizados.

Cada vez mais, empresas de telecomunicações, banca, seguros e energia têm investido na substituição de operadores por sistemas automáticos, e a proposta do PS toca numa tensão real entre eficiência tecnológica e o direito básico de ser ouvido por uma pessoa.

Neste contexto, o projeto pretende integrar o novo direito na legislação já existente, reforçando o quadro jurídico atual e adaptando-o à realidade das relações de consumo de hoje.

Agora, aguarda agendamento para debate na Assembleia da República.