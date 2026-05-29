PS quer que o consumidor possa exigir falar com uma pessoa real no atendimento ao cliente
Quem nunca ficou preso num menu automático sem conseguir falar com ninguém? O Partido Socialista (PS) quer pôr fim a esta situação e apresentou, na Assembleia da República, um projeto de lei que garante ao consumidor o direito a ser atendido por uma pessoa sempre que o solicite.
A proposta do PS consiste numa alteração à Lei de Defesa do Consumidor, a Lei n.º 24/96, de 31 de julho, acrescentando ao conjunto de direitos já existentes o direito ao contacto com um interlocutor humano.
Além do atendimento automatizado, o consumidor deve poder pedir, a qualquer momento, ser atendido por uma pessoa.
Ninguém deve ser impedido ou ver dificultado o acesso a um atendimento. Temos de assegurar que há humanização no tratamento dos consumidores.
Disse o deputado Nuno Fazenda, primeiro subscritor do projeto de lei.
Os mais vulneráveis são os mais afetados
O PS sublinha que a ausência de alternativa humana prejudica especialmente os consumidores mais vulneráveis, como idosos, pessoas com deficiência, com menor literacia digital, dificuldades linguísticas ou sem acesso regular a meios digitais.
São estas pessoas que menos conseguem navegar por chatbots e assistentes virtuais.
A iniciativa apoia-se num relatório da DECO, que identificou dificuldades concretas no acesso efetivo a contacto humano, especialmente quando a interação é mediada por sistemas automatizados.
Cada vez mais, empresas de telecomunicações, banca, seguros e energia têm investido na substituição de operadores por sistemas automáticos, e a proposta do PS toca numa tensão real entre eficiência tecnológica e o direito básico de ser ouvido por uma pessoa.
Neste contexto, o projeto pretende integrar o novo direito na legislação já existente, reforçando o quadro jurídico atual e adaptando-o à realidade das relações de consumo de hoje.
Agora, aguarda agendamento para debate na Assembleia da República.
O Consumidor quer que o Partido Socialista exija a prisão de corruptos!
Robôs não aceitam subornos
apoio completamente.
irrita-me estar a falr com IA e ando para frente e para trás porque diz que não entende o que peço
O PS governou a maior parte do tempo. Teve muito tempo para fazer essas coisas mas parece que preferiu passar esse tempo a criar corruptos e bancarrotas!
O PS é o partido politico mais nojento que existe em Portugal.