Quanto ganha a Xiaomi por cada carro vendido? Resposta surpreende

Construir um carro de raiz não é barato, e a Xiaomi Auto está a pagar o preço pelos seus enormes gastos em I&D com prejuízos significativos. Com os resultados agora apresentado, tudo fica agora mais claro. Sabemos que representa quase 6.000 dólares por carro vendido.

Quanto ganha a Xiaomi por cada carro?

Os carros da Xiaomi Auto são atualmente um sucesso sem precedentes na China e até mesmo noutros locais. Até há muito pouco tempo, há apenas três ou quatro anos, a marca sediada em Haidian já se tinha concentrado em dispositivos eletrónicos e noutros segmentos de mercado diversos, como têxteis e artigos para o lar. Criar carros de raiz não é barato, e o investimento de Lei Jun e da sua equipa foi enorme para impulsionar o rápido crescimento da sua divisão Xiaomi Automobile.

Sem dúvida, foi o ponto alto dos últimos resultados financeiros do Grupo Xiaomi no primeiro trimestre de 2026. Segundo uma publicação, os carros da Xiaomi geraram uma receita de 2,5 mil milhões de euros, com prejuízos operacionais elevados, de quase 400 milhões de euros. Apesar disso, a Xiaomi considera os seus veículos um sucesso e quase não consegue fabricar unidades suficientes para satisfazer a procura.

A receita abranda e valores caem

Os custos e investimentos necessários para o design dos veículos, a rede de distribuição, a sua melhoria e evolução, bem como para a expansão das linhas de produção, resultaram num prejuízo de aproximadamente 4.800 euros por automóvel vendido à Xiaomi Auto. A Xiaomi Auto ainda perde dinheiro em cada automóvel vendido devido aos custos de manutenção de um negócio incipiente que continua a cresce.

Na realidade, a empresa está satisfeita por poder confirmar precisamente este crescimento. Não surpreendentemente, em 2025, a empresa perdeu cerca de 770 euros por veículo vendido, embora tenha entregue apenas 75.869 unidades, em comparação com as 80.856 deste ano. A receita bruta proveniente especificamente de automóveis elétricos cresceu para aproximadamente 2,4 mil milhões de euros, com um preço médio por unidade de cerca de 30 mil dólares.

Luta feroz com outras marcas na China

Analisando os dados, verifica-se que o Xiaomi SU7 sofreu uma queda relativamente acentuada nas entregas devido à expectativa em torno da nova geração, atingindo quase 80.000 encomendas na China alguns meses depois. Outro fator desestabilizador foi a chegada e o sucesso do Xiaomi YU7, que vendeu mais de 232.000 unidades em apenas 10 meses.

As margens , no entanto, diminuíram de 23,2% dos lucros em 2025 para 20,1% no mesmo mês de 2026. O aumento dos custos está a afetar negativamente as vendas e, além disso, o Xiaomi SU7, que garante uma margem de lucro maior devido ao seu design mais refinado e eficiente, está a vender menos agora que o Xiaomi YU7 SUV já faz parte do catálogo da Xiaomi.