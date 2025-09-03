Jovens: IRS Jovem ou a devolução das propinas! Qual escolher?

O Governo anunciou recentemente que, nos novos pedidos, os jovens que pretendem beneficiar da devolução das propinas terão de escolher entre essa medida ou o IRS Jovem.

A boa notícia para alguns é que os pedidos já aprovados antes desta mudança continuam a ser pagos conforme previsto e mantêm-se cumuláveis com o IRS Jovem.

Sobre os dois apoios: IRS Jovem ou a devolução das propinas

Devolução das propinas (prémio salarial):

Destinado a jovens até 35 anos, residentes e trabalhadores em Portugal.

Valor de 697 € por ano para licenciatura; 1 500 € por ano para mestrado.

Pago anualmente durante a duração do curso (por exemplo, três anos para licenciaturas)

IRS Jovem:

Vigente desde 1 de janeiro de 2025.

Aumentou a idade máxima dos beneficiários de 30 para 35 anos e duplicou a duração do benefício de 5 para 10 anos

Permite isenção parcial de IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares): 100 % no primeiro ano, decrescendo progressivamente até 25 % no décimo ano

Qual escolher?

Depende do que mais se encaixa no seu perfil e momento: