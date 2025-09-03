Suíça lança o Apertus, um modelo de IA soberano, de código aberto e transparente

A Suíça está a lançar o seu próprio LLM soberano, o Apertus. Quer ser uma IA “confiável, soberana e inclusiva”. Multilingue, de código aberto e de grande escala, este modelo de IA pode ser utilizado para desenvolver bots, sistemas de tradução, ferramentas educativas e até mesmo em projetos comerciais.

Apertus, latim para “aberto”, é um novo LLM desenvolvido por três instituições públicas suíças. O Centro Nacional Suíço de Computação Científica (CSCS), o Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Lausanne (EPFL) e o Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique (ETH) têm vindo a trabalhar na criação deste LLM completamente aberto.

Os dados de treino, a metodologia, os parâmetros e a arquitetura do Apertus são documentados e de livre acesso, ao contrário da maioria dos outros modelos. O Apertus foi treinado com 15 triliões de palavras ou partes de palavras (tokens) de mais de 1.000 línguas. 40% das suas fontes, todas públicas, não são o inglês — incluindo línguas geralmente sub-representadas, como o romanche e o suíço-alemão.

O modelo pode ser utilizado por investigadores de IA, profissionais, empresas e até mesmo particulares, tudo gratuitamente no Hugging Face. Estão disponíveis duas versões: 8 mil milhões e 70 mil milhões de parâmetros, sendo a mais pequena mais adequada para uso individual.

Uma vez que o LLM está licenciado sob a licença Apache 2.0, pode ser utilizado para investigação e ensino, bem como para aplicações comerciais O Apertus será atualizado regularmente, embora não tenha a intenção de competir com o fluxo interminável de novos modelos comerciais, como o GPT-5. Os lançamentos futuros irão alargar a família de modelos e melhorar a sua eficiência. Um dos objetivos é também desenvolver variantes específicas para determinadas áreas de negócio, como o direito, a saúde ou a educação.

Uma das vantagens deste LLM para as empresas e organizações que o pretendam utilizar é que tem em conta as leis suíças sobre a proteção de dados, os direitos de autor, bem como as obrigações de transparência do regulamento europeu sobre a IA (a Lei da IA).

Para a Public AI Inference Utility, uma iniciativa que visa facilitar o acesso público aos modelos de IA, o Apertus é “o modelo público de referência para a IA: um modelo construído por instituições públicas, para o interesse público. É a melhor prova até à data de que uma IA se pode tornar numa verdadeira infra-estrutura pública, tal como as estradas, a água ou a eletricidade”.