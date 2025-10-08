Empresa paga por gravações de roubos

Se for assaltado em casa e tiver a gravação, esta empresa de câmaras de segurança paga para ter essas imagens. A Anker lançou uma campanha a pagar aos utilizadores das suas câmaras Eufy para enviarem vídeos de roubos. A ideia era recolher informações para treinar os seus modelos de IA.

Campanha da Anker e detalhes do programa

A empresa chinesa Anker, proprietária da marca de câmaras de segurança Eufy, lançou no final de 2024 uma iniciativa para recolher vídeos de roubos de encomendas e carros, com o objetivo de treinar os seus sistemas de inteligência artificial. A proposta era simples: 2 dólares por cada vídeo útil.

A campanha, que decorreu de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, atraiu mais de 120 participantes, segundo comentários públicos no site do programa.

A empresa solicitou vídeos reais e encenados de situações de roubo. No seu site, a Anker explicou que procurava material para ajudar a treinar a sua IA a detetar melhor ladrões de encomendas e pessoas a tentar arrombar portas de carros.

A empresa até incentivou os utilizadores a simular situações:

Podes criar situações fingindo ser um ladrão e doar esses vídeos.

Explicou a empresa.

Se um utilizador conseguisse gravar um roubo simulado com duas câmaras em simultâneo e adicionasse outra cena de arrombamento de carro, poderia ganhar até 80 dólares.

Roubos: privacidade, segurança e histórico da Eufy

Esta estratégia levanta questões sobre privacidade e segurança, embora, neste caso específico, seja mais transparente do que as práticas padrão do setor.

Ao contrário de muitas empresas que recolhem dados sem consentimento explícito ou que vasculham a internet para alimentar os seus modelos, a Eufy deixou claro o que estava a pedir, porquê e quanto pagaria. O programa era voluntário e os participantes sabiam exatamente com o que estavam a concordar.

Também é verdade que o histórico da Eufy não joga a seu favor. Em 2023, o The Verge revelou que os feeds das suas câmaras, anunciados como criptografados de ponta a ponta, não estavam criptografados quando acedidos através do seu site. A Anker admitiu então ter enganado os utilizadores e prometeu corrigir o problema.

Programa contínuo e recompensas para utilizadores que

Atualmente, a Eufy mantém um Programa de Doação de Vídeos na sua aplicação com um sistema de recompensas distinto. Os utilizadores podem ganhar emblemas digitais, câmeras ou vales-presente em troca de vídeos que ajudem a melhorar a IA.

A aplicação exibe ainda um ranking dos utilizadores que mais doaram vídeos. O utilizador com maior número de contribuições enviou mais de 201.000 clipes.

Para este programa, a Eufy solicita apenas vídeos com pessoas e reitera que o material não será partilhado com terceiros. Também pediu vídeos gravados com as suas babás eletrónicas, embora nenhuma recompensa monetária seja mencionada neste caso.

Hoje, muitas empresas estão dispostas a recompensar os seus utilizadores como forma de obter dados para treinar os seus modelos de linguagem. No entanto, mesmo quando a empresa explica explicitamente tudo o que precisa e mantém total transparência, os sistemas podem falhar.

Um exemplo recente é o Neon, uma aplicação de chamadas que oferecia dinheiro em troca de gravações e transcrições e que teve de ser desativada após a descoberta de uma falha de segurança que expôs todos os dados dos seus utilizadores.