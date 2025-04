Anthropic apresenta “Claude for Education”: uma IA concebida para estudantes e professores

A Anthropic revelou uma nova versão do seu assistente de inteligência artificial (IA), especificamente desenhada para o ambiente académico. Denominada Claude for Education, esta ferramenta visa transformar o ensino superior, apoiando estudantes, docentes e administradores.

IA da Anthropic chega ao mundo académico

A Anthropic anunciou, através de uma publicação no seu blogue oficial, os detalhes sobre o Claude for Education. Esta iniciativa procura integrar mais profundamente a IA no ensino superior ao disponibilizar ferramentas específicas para estudantes, professores e pessoal administrativo.

A empresa destaca que o Claude oferece uma interface segura e fiável, concebida para se integrar nos fluxos de trabalho académicos existentes. Assim, posiciona-se como um concorrente direto do ChatGPT Edu da OpenAI, já presente em várias universidades.

Os estudantes podem utilizar o Claude para auxiliar na elaboração de revisões bibliográficas com citações formatadas corretamente, resolver problemas complexos de cálculo através de orientação passo a passo, ou até mesmo aperfeiçoar as suas teses antes da submissão.

A adoção desta ferramenta pelas próprias instituições pode ajudar a mitigar preocupações sobre o uso não autorizado de IA na realização de trabalhos académicos, uma vez que o seu uso seria sancionado.

Learning Mode é uma ótima e necessária funcionalidade

Uma das características mais inovadoras é o novo "Learning Mode". Baseado no modelo Claude 3.7 Sonnet, esta funcionalidade transforma o papel da IA: em vez de fornecer respostas diretas, foca-se em estimular o pensamento crítico do estudante. O Claude utiliza perguntas orientadoras e incentiva os alunos a refletirem sobre as suas próprias abordagens aos problemas.

Este modo encoraja os utilizadores a justificar as suas conclusões com base em evidências. Adicionalmente, a IA disponibiliza modelos para trabalhos de investigação, guias de estudo e esquemas, e procura facilitar o processo de aprendizagem sem comprometer a criatividade ou a análise crítica.

Para os professores, o Claude for Education propõe-se a otimizar a carga de trabalho. A ferramenta pode gerar instrumentos de avaliação da aprendizagem dos alunos, fornecer feedback individualizado sobre testes e auxiliar na criação de tarefas adaptadas a diferentes níveis de competência dos estudantes.

Essencialmente, tarefas como a revisão extensiva de documentos ou a classificação de avaliações poderiam ser significativamente agilizadas com o apoio da IA.

Colaborações iniciais e programas de envolvimento

A Anthropic já estabeleceu parcerias com instituições de renome como a Northeastern University, a London School of Economics and Political Science (LSE) e o Champlain College. Estas universidades irão integrar o Claude for Education nos fluxos de trabalho de estudantes, docentes e pessoal administrativo.

Adicionalmente, a empresa lançou outras iniciativas, como o programa Claude Campus Ambassadors, que permite a estudantes colaborar diretamente com a Anthropic, e um programa que oferece créditos na API para o desenvolvimento de projetos com a sua IA.

Contexto A relevância desta aposta é sublinhada por estudos recentes que indicam um aumento significativo no uso de ferramentas de IA por estudantes universitários. No Reino Unido, um inquérito de 2025 do Higher Education Policy Institute revelou que 92% dos estudantes já utilizam ferramentas de IA generativa. Outro estudo, do Digital Education Council, apurou que 54% dos universitários recorrem a IA generativa semanalmente.

