13 líderes da WatchGuard integram a 2025 Channel Chiefs list da CRN

A CRN reconheceu 13 líderes da WatchGuard para integrarem a 2025 Channel Chiefs list, uma lista que premeia os melhores líderes do setor. Em 2024, a CRN reconheceu 10 líderes da WatchGuard e este ano as expectativas foram superadas.

A lista "Channel Chiefs" da CRN é uma distinção anual que reconhece os principais líderes de canal no setor de tecnologia, ou seja, executivos que desenvolvem e lideram estratégias de parceria e vendas indiretas em empresas de TI. A versão mais recente é de 2025, publicada em fevereiro.

A par deste reconhecimento, Michelle Welch, a Diretora de Marketing e Vice-Presidente Sénior de Estratégia Corporativa da WatchGuard, foi reconhecida como uma das 50 chefes de canal mais influentes da CRN para 2025 pelo sexto ano consecutivo.

13 líderes da WatchGuard

Saiba mais sobre cada WatchGuardian e a razão pela qual foram homenageados na lista “2025 Channel Chiefs”, realizada pela CRN:

Michelle Welch, Diretora de Marketing e Vice-Presidente Sénior de Estratégia Corporativa

HoJin Kim, Vice-Presidente Sénior e Diretor de Receitas

Tracy Hillstrom, Vice-Presidente de Marketing de Marca e de Conteúdo

Karen Ray, Vice-Presidente Global de Marketing de Terreno e de Parceiros

Chris Wachel, Vice-Presidente Regional de Vendas para a América do Norte

Rich Workman, Vice-Presidente de Vendas Globais de Renovações

Ruben Luna, Vice-Presidente de Estratégia de Vendas e Operações

Kaya Adams, Vice-Presidente de Marketing de Receitas

Derek Maggiacomo, Vice-Presidente de Vendas para a região das Américas

Hillary Taylor-Hartle, Responsável pelo Crescimento do Ecossistema de Parceiros

Cathryne Rowe, Diretora do Ecossistema de Parceiros e Marketing no Terreno

Adam Otis, Gestor Sénior de Programas e Operações de Canais

Joseph Tavano, Especialista em Marketing de Canal

Todos os WatchGuardians reconhecidos demonstraram o seu compromisso inabalável em conduzir a estratégia de canal da WatchGuard e definir a agenda do seu programa. São um exemplo de dedicação, inovação e liderança, que promoveram o crescimento em todo o canal. Cada um desses líderes excecionais causou um impacto duradouro no canal, ao estabelecer parcerias e planear estratégias criativas que geram resultados impactantes e que reforçam o posicionamento da WatchGuard no mercado.