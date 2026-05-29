EUA lançam site “aliens.gov”, mas a plataforma vai desiludir os fãs de extraterrestres

A Casa Branca lançou um website que, à primeira vista, parece anunciar a grande revelação extraterrestre que tantos aguardavam. Contudo, o "aliens.gov" não está, de todo, relacionado com esse tema.

Na quinta-feira, os Estados Unidos da América (EUA) lançaram o website "aliens.gov". Com estética de ficção científica, nada mais é do que uma plataforma de dados sobre detenções dos chamados imigrantes ilegais.

O website abre com uma animação ao estilo Star Wars, com blocos de texto a surgir e estrelas a caírem no fundo enquanto o utilizador faz scroll. Na mensagem de abertura lê-se o seguinte:

Política disfarçada de conspiração espacial

Por baixo da estética cinematográfica, o website esconde um verdadeiro dataset. A plataforma inclui um mapa interativo dos EUA com marcadores de "detenções de aliens" e um contador em tempo real que já ultrapassa os três milhões de "encontros" registados.

Através dos dados do Serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras (em inglês, ICE), os utilizadores podem pesquisar por cidade, estado ou alegado crime para consultar detenções locais. A base de dados inclui datas de detenção, acusações criminais, países de origem e supostas afiliações a gangues.

O website disponibiliza ainda um link direto para o formulário de denúncias online do ICE, onde qualquer pessoa pode reportar "aliens suspeitos" na sua área de residência.

Aliens como arma de propaganda política

Em março, a Casa Branca tinha gerado curiosidade ao registar discretamente os domínios "alien.gov" e "aliens.gov", com muitos a especular que poderia estar relacionado com a iniciativa de Trump para divulgar documentos sobre Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs) e vida extraterrestre.

Contudo, o "aliens.gov" nada mais é do que mais uma jogada de Donald Trump, que surge num momento de grande intensidade nas políticas de imigração americanas.

Ao Fox News Digital (via Wion), um oficial da Casa Branca descreveu o projeto como "um esforço inédito para chamar a atenção para o facto de que a fronteira porosa da administração anterior não colocou em risco apenas as famílias dos estados fronteiriços, mas comunidades em todo o país".

Nesse sentido, o Departamento de Segurança Interna, que tutela o ICE e a Proteção Aduaneira e de Fronteiras, tem intensificado as operações de deportação em massa, uma das grandes promessas de campanha de Donald Trump.

Leia também: