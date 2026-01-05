Ciberataques chineses contra Taiwan atingem os 2,6 milhões por dia

Ciberataques chineses contra a infraestrutura crítica de Taiwan aumentaram 6%, em 2025, atingindo uma média de 2,63 milhões por dia, segundo o National Security Bureau da ilha. Entre os alvos mais afetados estiveram hospitais, bancos e setores de energia.

Nos últimos anos, Taiwan tem denunciado a chamada "guerra híbrida" chinesa, que combina exercícios militares diários próximos à ilha, campanhas de desinformação e ataques cibernéticos.

Com o objetivo de forçar o reconhecimento das suas reivindicações de soberania, a China tem intensificado a pressão política e militar sobre o Governo democrático de Taiwan.

Crescimento dos ataques e setores mais atingidos

Em 2025, a média diária de ataques cresceu 113%, em relação a 2023, quando o National Security Bureau começou a divulgar os dados.

Setores como energia, serviços de emergência e hospitais foram os mais atingidos, segundo o relatório, citado pela Reuters.

O documento observa que "essa tendência indica uma tentativa deliberada da China de comprometer de forma abrangente a infraestrutura crucial de Taiwan e de interromper ou paralisar funções governamentais e sociais".

China sincroniza movimentos militares com ciberataques

No relatório, o Bureau afirmou que o cyber army chinês sincroniza as suas operações com pressões militares e políticas. Por exemplo, a China lançou 40 "patrulhas conjuntas de prontidão para o combate", enviando aviões e navios militares para perto de Taiwan; em 23 dessas ocasiões, os ciberataques intensificaram-se.

O aumento da atividade cibernética coincidiu, também, com momentos politicamente sensíveis, como o primeiro ano de mandato do Presidente Lai Ching-te, em maio, e a participação da vice-presidente Hsiao Bi-khim numa reunião com o Parlamento Europeu, em novembro.

Os ataques incluíram DDoS, bem como ataques man-in-the-middle para roubo de dados e invasão de redes de telecomunicações.

Centros tecnológicos, essenciais para a indústria de semicondutores e empresas como a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), foram, também, alvos, com técnicas voltadas para o roubo de tecnologia avançada.

Quais as motivações da China

O relatório do National Security Bureau concluiu que a estratégia chinesa visa reforçar a autossuficiência tecnológica e económica, além de evitar desvantagens na competição tecnológica com os Estados Unidos.

A China olha para Taiwan como parte de seu território desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949, quando o Partido Comunista Chinês estabeleceu a República Popular da China e definiu Pequim como a sua capital.

Desde então, com o tópico a sofrer muitas reviravoltas ao longo dos anos, a China nunca descartou a possibilidade do uso da força para juntar Taiwan, que considera ser uma província rebelde, à China continental, ainda que, atualmente, pressione a ilha através de métodos políticos, económicos e tecnológicos.

Pressão sobre Taiwan tornou-se "híbrida"

A China tem intensificado exercícios militares próximos a Taiwan, voos de aviões militares sobre áreas sensíveis e operações navais, numa tentativa de intimidar não apenas o governo, mas a população.

Paralelamente, tem conduzido campanhas de desinformação, ciberataques e pressão diplomática, na chamada "guerra híbrida", que visa minar a autoridade e a estabilidade da ilha sem entrar num conflito aberto.

Através dessa estratégia híbrida, a China procura o seguinte:

Reafirmar a sua reivindicação de soberania sobre Taiwan;

Impedir que a ilha fortaleça alianças internacionais que desafiariam Pequim;

Garantir vantagem tecnológica e económica em setores estratégicos;

Criar uma situação em que Taiwan aceite negociações nos termos chineses, sem recorrer a uma guerra aberta.

Neste momento, Taiwan é um centro global de semicondutores, com empresas como a TSMC a terem um papel vital para a indústria tecnológica mundial.

O controlo ou a influência sobre Taiwan é crucial para a China garantir autonomia tecnológica, fortalecer a sua economia e evitar depender de rivais como os Estados Unidos em setores avançados de tecnologia.