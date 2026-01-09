PplWare Mobile

Solução do México para conter o crime entra hoje em vigor: afeta cidadãos e estrangeiros

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Manuel da Rocha says:
    9 de Janeiro de 2026 às 16:09

    Lá se vão 600000 milhões de cartões.
    Mesmo assim, é uma medida necessária. Com isto acabam-se, os compradores de 23000 cartões (como a PJ, apanhou, em Braga a um grupo de jovens, de um partido político e que, paralelamente, faziam burlas mbway, olx e outras), em lojas principais, sem pedido de qualquer identificação. 5 euros, cada cartão, com 5 euros carregados e activado.
    Por outro lado, vão reduzir, o mercado, de cartões pré-pagos, dando margem, para subirem 600%, no preço, das subscrições mensais.

  2. Marcos says:
    9 de Janeiro de 2026 às 16:37

    Sempre “segurança” e “proteger crianças”.

    Estão usando bastante esses termos nos últimos anos.

  3. Anung says:
    9 de Janeiro de 2026 às 17:05

    Será que o Bukele dá aulas?

  4. jorjão says:
    9 de Janeiro de 2026 às 17:07

    Não sei porque não o fazem pelo mundo inteiro.
    Hoje em dia, os cartões/números de telemóvel, são usados para a prática de vários crimes.
    Com a identificação do seu comprador alguns pensariam duas vezes antes de o fazer.

  5. João Antunes says:
    9 de Janeiro de 2026 às 17:30

    fartinho do bitcoin exchange ou seja lá o que for, muito agressivos na conversa e ligam sempre de numeros inválidos portugueses

    • Eu says:
      9 de Janeiro de 2026 às 19:19

      Não sei onde arranjaste maneira de conjugar bitcoin com telefones, mas pronto.
      Cada um tem a sua mania e é essa a liberdade de escolha de cada um.

  6. Eu says:
    9 de Janeiro de 2026 às 19:17

    Muito, mas muito lá atras no tempo, quando os telefones ainda eram “burros”, tinhamos de preencher uma catrafada de papeis para poder ter um numero de telemovel.

