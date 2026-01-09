E Porque Hoje é Sexta

O marido liga para casa a meio da tarde:

– Olá, minha rainha! Como está o teu dia?

– Tudo ótimo….

– Que bom! E as crianças estão bem?

– A brincar sem parar, não te preocupes….

– Ótimo, perfeito! Elas já almoçaram? Alimentaram-se bem?

– Sim! Comeram muito bem! Já fizeram os trabalhos de casa e agora estão a brincar….

– Que bom! conta-me, minha linda, o que vai ser o jantar hoje?

– O teu prato preferido e já meti cerveja no frigorífico….

– Uau! Bife à milanesa e cerveja! É por isso que eu te adoro tanto! Bom… está tudo tranquilo em casa, então?

– Fica tranquilo que está tudo bem….

– Ah, mais uma coisinha: Tu prometes que, hoje à noite, vais usar aquelas rendas pretas para mim?

– Faço tudo para te agradar… E não vou esquecer o perfume de que tu mais gostas.

– Obrigado, meu amor! É por isso que te amo tanto….

– Eu sei, eu sei….

– Daqui a pouco estou aí contigo, meu amor.

– Vou ficar ansiosa à espera….

– Agora faz-me um outro favor… Chama a patroa, se faz favor?