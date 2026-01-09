E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta traz muito humor, daquele do tipo de Trump querer dar a cada gronelandês 100 mil dólares para ficar com a Gronelândia. Acham que, mesmo com humor, eles aceitariam? O mundo está "engraçado", está está! Bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v937 [20MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um tipo, ao topar o vizinho do prédio ao lado na varanda, puxou conversa com ele:
– Ó vizinho! Quando é o seu aniversário?
– Em maio. Porquê?
– É que eu vou oferecer-lhe uns cortinados de presente, pra você colocar no quarto. Não aguento mais ver você e a sua esposa a darem quecas brutais em plena luz do dia!
Nessa altura e sorrindo, o outro perguntou:
– E o seu, quando é?
– Em setembro, porquê?
– Vou dar-lhe uns binóculos, pra você ver bem de quem é a esposa!
No cinema, uma miúda está a fazer sexo oral ao namorado, quando, de repente, chega o intervalo e se acendem as luzes. O rapaz coloca imediatamente o chapéu no colo enquanto ela finge que procura alguma coisa no chão.
- Onde estará? Onde estará? – diz ela a improvisar.
Uma velhinha, que estava sentada nuns bancos mais ao lado, comenta:
- Olha amor, se não a engoliste, vais ver que ainda está debaixo do chapéu.
O marido liga para casa a meio da tarde:
– Olá, minha rainha! Como está o teu dia?
– Tudo ótimo….
– Que bom! E as crianças estão bem?
– A brincar sem parar, não te preocupes….
– Ótimo, perfeito! Elas já almoçaram? Alimentaram-se bem?
– Sim! Comeram muito bem! Já fizeram os trabalhos de casa e agora estão a brincar….
– Que bom! conta-me, minha linda, o que vai ser o jantar hoje?
– O teu prato preferido e já meti cerveja no frigorífico….
– Uau! Bife à milanesa e cerveja! É por isso que eu te adoro tanto! Bom… está tudo tranquilo em casa, então?
– Fica tranquilo que está tudo bem….
– Ah, mais uma coisinha: Tu prometes que, hoje à noite, vais usar aquelas rendas pretas para mim?
– Faço tudo para te agradar… E não vou esquecer o perfume de que tu mais gostas.
– Obrigado, meu amor! É por isso que te amo tanto….
– Eu sei, eu sei….
– Daqui a pouco estou aí contigo, meu amor.
– Vou ficar ansiosa à espera….
– Agora faz-me um outro favor… Chama a patroa, se faz favor?
No meio da noite o casal é acordado por um disco voador que pousa no seu quintal...
Um casal de marcianos desce da nave e, passado o susto inicial, os quatro começam a conversar amigavelmente e logo estão sentados no sofá a tomar um uísque. Uma dose aqui, outra ali, e daqui a pouco todo mundo fica com os copos...
Resolvem fazer uma troca de casais.
Ansiosa por uma aventura extraconjugal, a mulher fecha-se no quarto e rapidamente tira a roupa do seu parceiro.
Mas qual não foi a sua deceção ao ver o órgão sexual do marciano. Devia ter no máximo uns cinco centímetros....
Ao perceber o tom de deceção no rosto da parceira, imediatamente o marciano torceu uma das suas orelhas e o seu órgão dobrou de tamanho, uma nova torcida, e o negócio foi ficando enorme...
Na manhã seguinte, não cabendo em si de tanta satisfação, a mulher vira-se para o marido e pergunta:
- E então, querido, como foi a sua noite com a marciana?
- Horrível!...
- Aquela mulher era completamente maluca!...
- Passou a noite inteira a torcer-me as orelhas, fdxxx!
Vídeos
Desenhos que sobre preferências
My friend “the romantic” pic.twitter.com/gmCyacCBc7
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 9, 2026
malta alucinada
Malucos perseguem Piqué com música da Shakira
: After FC Andorra's loss to Ceuta, some girls chased around Gerard Piqué on the street, loudly blasting Shakira's hit song dedicated to him. pic.twitter.com/a42XF7G0DC
— Viralitity (@Viralitity) January 5, 2026
Rui Pedro Braz ia levar um chapadão de Felix
| Al Ahli sporting director Rui Pedro Braz posted an apology on Instagram to Cristiano Ronaldo and João Félix. pic.twitter.com/hARtgcXzmE
— #1 joão félix enthusiast (@joaofelixenthu) January 3, 2026
Cum caray... quase não passava no pórtico
Curvy or fat?
Am I the only one who thinks she's cute? pic.twitter.com/D2C1Uf1vug
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 8, 2026
Para onde estava a olhar este bacano?
When you were thinking about eating dessert...
and you're the one who becomes dessert pic.twitter.com/TqUN1TY5wQ
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 8, 2026
Que grande voz
Esta roleta russa é de outro nível
What's the prize in this game? pic.twitter.com/1eg2rmdQX1
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 8, 2026
Uiii que v ais ter problemas dos grandes Zé
There is no one more curious than a jealous woman pic.twitter.com/8VYFATYsmj
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 8, 2026
Padrinho merece ficar com a joia... não, não é a noiva
Save of the year
I've never seen anyone so skilled pic.twitter.com/HqZactUHKX
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 8, 2026
Ela bugou!!!
The look on the saleswoman's face is priceless pic.twitter.com/wEs9oYAtHE
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 8, 2026
Tecnológia!!!
Something was left out of the game pic.twitter.com/gVhKyXe0Iz
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 7, 2026
Bono cantou numa rua de Dublin para apoiar os sem-abrigo
Que grande máquina o Mercedes CLK GTR que Alonzo passeou no Mónaco
Fernando Alonso y Melissa Jiménez, en un Mercedes CLK GTR por las calles de Mónaco#F1 pic.twitter.com/bml7maqD7n
— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 25, 2025
Ela perdeu e a casa ganhou
She lost, we won! pic.twitter.com/r6FBQaNRk5
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) January 6, 2026
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2