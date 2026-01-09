Escalada de preços da RAM está a encher os bolsos da Samsung

A subida vertiginosa dos preços da memória RAM está a ter um impacto gigante no mercado tecnológico, desde a configuração de novos computadores à ameaça de um aumento no custo dos telemóveis. No entanto, o que representa um desafio para os consumidores é uma oportunidade de ouro para os gigantes da indústria, com a Samsung a destacar-se como a principal beneficiária.

Resultados financeiros da Samsung quebram recordes

A atual conjuntura do mercado está a condicionar a montagem de novos PCs e ameaça inflacionar o preço dos smartphones, havendo até rumores sobre o regresso de modelos com apenas 4GB de RAM. Contudo, este cenário adverso para a maioria traduz-se em lucros extraordinários para um pequeno grupo de empresas.

A Samsung Electronics publicou os seus resultados financeiros relativos ao quarto trimestre de 2025, e os números são inequívocos:

O lucro operacional trimestral atingiu os 14 mil milhões de dólares, um impressionante aumento homólogo de 208%.

Em comparação com o trimestre anterior, o lucro operacional cresceu 64,3% e as receitas aumentaram 8,1%, o que demonstra que a empresa não só está a vender mais, como está a vender a preços mais elevados.

Analisando o ano completo, as receitas da Samsung cresceram 33% em relação a 2024.

Estes resultados consolidam a Samsung como líder indiscutível no setor das memórias, colocando-a numa fase de lucros excecionais. A empresa foi a tecnológica que mais valorizou em 2025, com um crescimento de 123,11%, impulsionado pela procura sem precedentes por memória para suportar as necessidades da inteligência artificial (IA).

As suas ações subiram quase 30% no último mês, e os analistas estão otimistas. Segundo a Macquarie, "não encontramos uma opção melhor do que a Samsung em toda a cadeia de abastecimento de IA", o que posiciona a empresa de forma extremamente vantajosa.

A corrida pela liderança nos chips HBM

Aproveitando o excelente momento, Jun Young-hyun, líder da divisão de semicondutores, afirmou que a empresa espera alcançar a concorrente SK Hynix na produção de chips avançados High Bandwidth Memory (HBM). Estes componentes são cruciais para os centros de dados que alimentam a IA. A Samsung revelou recentemente o seu chip HBM4 e tem um objetivo claro: reconquistar a posição de fornecedor número um para a NVIDIA.

De acordo com o mais recente relatório da Counterpoint, o mercado de memórias vive um ciclo de subida acentuada. No final de 2025, os preços aumentaram entre 40% e 50%, e prevê-se uma subida semelhante no primeiro trimestre de 2026, seguida de mais 20% no terceiro trimestre.

Para contextualizar, um módulo RDIMM de 64GB, usado em servidores, que custava 255 dólares em setembro de 2025, passou para 450 dólares no final do ano e deverá atingir os 700 dólares em março deste ano. A barreira dos 1000 dólares parece cada vez mais próxima, com analistas a prever que esta tendência se mantenha ao longo de 2026, e alguns a apontarem até 2028.

Leia também: