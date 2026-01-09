Rebel Wolves revela novidades sobre The Blood of Dawnwalker

A Rebel Wolves revelou recentemente novos pormenores sobre o seu primeiro jogo, o RPG de ação The Blood of Dawnwalker. Venham ver...

The Blood of Dawnwalker é o primeiro titulo da Rebel Wolves e será um RPG de ação e fantasia sombria que decorre num mundo aberto à exploração para um jogador. O jogo está previsto para ser lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, em 2026.

Tal como vimos aqui, The Blood of Dawnwalker passa-se na Europa do século XIV, e os jogadores controlam Coen, um Dawnwalker, ou seja, um ser híbrido que age como humano durante o dia e como vampiro à noite.

Coen encontra-se numa demanda pela salvação da sua família, capturada pelos senhores feudais vampíricos que tomaram o controlo de Vale Sangora, o local onde o jogo decorre.

Foi revelado um novo teaser para o jogo (ver acima), que mostra as novas personagens que terão um papel crucial na aventura, bem como locais inéditos de Vale Sangora – uma região misteriosa dos Montes Cárpatos que esconde muitos segredos à espera de serem descobertos pelos jogadores. Este vídeo apresenta jogabilidade captada da versão beta atual para PC.

Juntamente com o novo teaser, a Rebel Wolves revelou ainda a arte oficial da capa do jogo, que retrata o protagonista Coen contra o pano de fundo de um eclipse solar, uma referência ao papel crucial que ambos os corpos celestes desempenham no mundo de The Blood of Dawnwalker.

A Rebel Wolves estreou ainda o tema musical principal de The Blood of Dawnwalker, filmado durante uma sessão de gravação em estúdio. A peça foi composta por Nikola Kołodziejczyk, compositor principal do estúdio, e interpretada pela AUKSO Chamber Orchestra of Tychy.

"O tema baseia-se fortemente em sons e instrumentos associados ao local e à época do jogo – o século XIV, no sopé dos Montes Cárpatos. Queríamos prestar homenagem a essa era e ao seu povo, mantendo a maior autenticidade histórica possível."– explica Nikola Kołodziejczyk, compositor principal na Rebel Wolves.

Por fim, mantendo o tema da Wolf Moon e do ano que se avizinha, os programadores do videojogo The Blood of Dawnwalker criaram um vídeo especial que recorda o último ano – desde a primeira revelação oficial, passando por uma extensa apresentação de jogabilidade, até à presença nos maiores eventos da indústria. A Rebel Wolves celebra um ano de anúncios apoiados pelas vozes e feedback da comunidade e espera partilhar mais novidades em breve.

The Blood of Dawnwalker está a ser desenvolvido com Unreal Engine 5 e publicado pela Bandai Namco Entertainment. O jogo será lançado este ano para PC, PlayStation 5, e Xbox Series X.