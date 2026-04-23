Veículos elétricos a bateria já representam quase um quinto do mercado europeu

O setor automóvel na União Europeia registou um crescimento de 4% no primeiro trimestre de 2026, impulsionado por uma forte dinâmica de consumo e novos pacotes de incentivos financeiros. Este cenário reflete uma transição energética cada vez mais visível, com os modelos elétricos a ganharem protagonismo.

Ascensão dos veículos elétricos no mercado europeu

Os dados relativos ao primeiro trimestre de 2026 revelam que os automóveis elétricos a bateria (BEV) garantiram uma quota de mercado de 19,4%, um salto considerável face aos 15,2% registados no período homólogo.

No entanto, são os veículos híbridos que continuam a dominar as escolhas dos europeus, detendo 38,6% do mercado total. Em sentido inverso, a relevância dos motores a combustão interna (gasolina e gasóleo) sofreu um recuo acentuado, representando agora apenas 30,3% das vendas, contra os 38,2% verificados no início de 2025.

Entre janeiro e março de 2026, foram matriculados 546.937 novos veículos elétricos a bateria na União Europeia. Este crescimento foi sustentado pelo excelente desempenho em mercados de grande volume como a Itália, que cresceu 65,7%, a França, com uma subida de 50,4%, e a Alemanha, que registou um aumento de 41,3%.

Os modelos híbridos convencionais atingiram a marca de 1.089.421 unidades vendidas, com contributos significativos de Itália e Espanha. Simultaneamente, os veículos híbridos plug-in também reforçaram a sua presença, alcançando uma quota de 9,5% do mercado.

A queda contínua dos carros a combustão

O panorama para os combustíveis fósseis apresenta-se cada vez mais desafiante. As matrículas de automóveis a gasolina registaram uma descida de 18,2% no final do trimestre, com quedas transversais em todos os mercados principais.

O cenário mais crítico verificou-se em França, onde as vendas deste tipo de motorização caíram 40,3%. Outras economias europeias, como a Alemanha e a Itália, também reportaram quebras superiores a 16%.

A quota de mercado da gasolina fixou-se assim nos 22,6%, uma redução expressiva comparando com os 28,7% do ano transato. O segmento do gasóleo seguiu a mesma tendência de declínio, embora de forma menos abrupta, registando uma descida de 15,7%.

Atualmente, os automóveis a diesel representam apenas 7,7% das escolhas dos consumidores que adquiriram viaturas novas no primeiro trimestre de 2026.

Elétricos crescem como nunca.

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