Tesla Model Y mais barato tem nova versão com 657 km de autonomia

No passado mês de outubro, a Tesla lançou o Model Y mais acessível de sempre, em Portugal. Hoje, a marca anunciou a introdução de uma nova variante do seu SUV mais vendido: o Model Y Standard Long Range com tração traseira.

O Model Y Standard Long Range com tração traseira proporciona 657 km de autonomia WLTP e está disponível por 46.990 euros em Portugal, oferecendo uma relação preço/autonomia muito competitiva num SUV familiar de tamanho médio.

Para este modelo Standard com tração traseira estão incluídas, em Portugal, as cores Cinzento furtivo, Branco pérola multicamadas e Preto Diamond.

Autonomia alargada por um custo menor

O Model Y Standard Long Range com tração traseira desbloqueia a autonomia máxima. Com um consumo de energia de apenas 12,7 kWh/100 km e uma elevada capacidade de carregamento de 260 kW, o mais recente elemento da gama de Model Y Standard garante viagens fáceis a um custo mínimo.

Com acesso a mais de 20.000 Superchargers em toda a Europa, onde os custos de carregamento estão entre as mais baixos da região, o Model Y Standard Long Range com tração traseira proporciona tranquilidade e custos de energia acessíveis em viagens de longa distância.

Uma pausa para carregamento de 15 minutos assegura até 278 km de autonomia.

Todas as funcionalidades distintivas da Tesla incluídas

Tal como todos os veículos Tesla, o Model Y Standard Long Range com tração traseira inclui um vasto conjunto de funcionalidades de série, incluindo acesso remoto através da aplicação para telemóvel, Planeador de Viagem com disponibilidade de Superchargers em tempo real e uma variedade de opções de jogos e entretenimento.

A Phone Key, o controlo remoto da climatização, o Modo Sentinela, o Modo Canino e todas as funcionalidades de assinatura da Tesla estão incluídas.

Proporcionando uma experiência de software superior, à semelhança de todos os outros veículos Tesla, o Model Y Standard Long Range com tração traseira beneficia de atualizações remotas, que melhoram continuamente o veículo, introduzindo novas funcionalidades e melhorando as existentes, sem custo adicional.

Além disso, vem equipado de série com Autopilot e está preparado em termos de hardware para a Condução Autónoma Total (Supervisionada), que será ativada remotamente nos veículos aplicáveis, assim que for aprovada pelas entidades reguladoras locais.

Tal como o Model Y Standard com tração traseira, esta nova variante foi concebida a pensar no custo total de propriedade.

Nova versão disponível em Portugal por 46.990 euros

Construído na Europa para a Europa, na Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg, o Model Y Standard Long Range com tração traseira já está disponível para encomenda, em Portugal, por 46.990 euros. As entregas estão previstas para o início de fevereiro de 2026.

A partir de hoje, a gama de Model Y disponível no nosso país é a seguinte:

Model Y Standard:

Tração traseira: 39.990 euros

Long Range com tração traseira: 46.990 euros

Model Y Premium:

Long Range com tração traseira: 49.990 euros

Long Range com tração integral: 52.990 euros

Model Y Performance: