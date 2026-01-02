Elon Musk diz que Model Y da Tesla foi o carro mais vendido em 2025

Elon Musk anunciou que o Tesla Model Y se tornou o carro mais vendido do mundo em termos de volume pelo terceiro ano consecutivo, fechando 2025 com mais um desempenho dominante. O Model Y estabeleceu uma sequência impressionante que seria impossível antes da Tesla. A dúvida é se será mesmo verdade!

Model Y da Tesla foi o carro mais vendido em 2025

Musk publicou no X: "O Tesla Model Y é oficialmente o carro mais vendido do mundo pelo terceiro ano consecutivo!". O comentário do CEO ecoou uma atualização que a Tesla incluiu no seu balanço de 2025, que destacou, entre outras coisas, a atualização do Model Y.

O Model Y detém este título desde 2023, superando líderes tradicionais como o Toyota RAV4 e o Corolla. Isto acontece graças à sua relação qualidade/preço e à sua combinação de praticidade, desempenho e tecnologia. O Model Y é também elogiado como um dos veículos mais seguros nas estradas, o que o torna uma escolha ideal para famílias em mercados-chave como a China e a Europa.

Três anos consecutivos no topo das vendas

O desempenho de vendas do Model Y em 2025 é especialmente impressionante tendo em conta a introdução da nova variante do veículo. A transição da Tesla para o novo Model Y nas suas fábricas globais resultou na suspensão da produção e das vendas durante algum tempo no primeiro trimestre.

De acordo com o relatório de entrega e produção de veículos da Tesla do primeiro trimestre de 2025, "a transição das linhas de produção do Model Y em todas as nossas quatro fábricas levou à perda de várias semanas de produção no primeiro trimestre". Isto sugere que as vendas do Model Y permaneceram fortes em 2025, ao ponto de ainda poder reivindicar o título de veículo mais vendido do mundo em volume.

2025 foi um ano complicado para a Tesla

Isto acontece mesmo após as suas vendas teres sido reduzidas durante o primeiro trimestre do ano. Será interessante ver até onde o Model Y poderá chegar em 2026. Especialmente tendo em conta o lançamento de novas variantes como o Model Y L de seis lugares com distância entre eixos alongada, o acessível Model Y Standard e o Model Y Performance, o modelo topo de gama.

A grande dúvida que persisite é mesmo a veracidade destas afirmações de Elon Musk. Não há qualquer dúvida de que o Model Y tem estado forte no mercado, mas o CEO da Tesla não tem um registo muito fidedigno. Além disso, ainda não existem dados oficiais sobre as vendas de carros em 2025 para se poder afirmar categoricamente esta posição.