CLOiD, o robô doméstico da LG que quer tratar das suas tarefas domésticas

Durante anos, a robótica foi associada sobretudo à indústria, aos laboratórios e à ficção científica. Hoje, esse cenário é já muito diferente, com os robôs a serem desenhados para servir diretamente as pessoas, assumindo tarefas repetitivas ou aborrecidas. É para este fim que surge o CLOiD, o primeiro robô doméstico da LG.

O CLOiD é a mais recente aposta da LG Electronics no campo da robótica doméstica e representa um passo ambicioso na visão de uma das marcas de eletrodomésticos mais conhecidas para a chamada casa sem esforço.

Apresentado como um robô humanoide inteligente, foi concebido para assumir tarefas práticas do dia a dia, combinando Inteligência Artificial (IA) com capacidades físicas reais, indo muito além dos assistentes virtuais tradicionais.

Um dos pilares desta máquina é a integração com o ecossistema de casa inteligente da LG: o CLOiD foi pensado para funcionar em conjunto com a plataforma ThinQ, atuando como um intermediário físico entre o utilizador e os eletrodomésticos conectados.

Na prática, o robô humanoide pode ativar máquinas de lavar, interagir com frigoríficos inteligentes, coordenar rotinas e gerir tarefas entre diferentes dispositivos da casa.

Destreza física aliada à IA

O CLOiD destaca-se pela sua estrutura humanoide compacta, equipada com dois braços articulados de elevada precisão.

Cada braço possui sete graus de liberdade e mãos com cinco dedos totalmente articulados, o que lhe permite agarrar, mover e manipular objetos com um nível de destreza pouco comum neste tipo de robôs.

Desta forma, deverá conseguir executar tarefas que exigem coordenação delicada, como dobrar roupa, organizar objetos ou manusear utensílios de cozinha.

No centro do seu funcionamento está a chamada Physical AI, uma combinação de visão computacional e modelos de linguagem avançados.

Esta tecnologia permite ao robô compreender comandos de voz, reconhecer objetos no ambiente e decidir autonomamente quais as ações mais adequadas.

Em vez de seguir apenas rotinas fixas, o CLOiD poderá adaptar o seu comportamento ao contexto visual e às instruções do utilizador.

Tecnologia pensada para o dia a dia

A parte superior do robô funciona como um verdadeiro centro de controlo inteligente, incluindo o seguinte:

Um ecrã para interação visual;

Câmaras;

Sensores de navegação;

Altifalantes;

Um sistema de processamento dedicado.

Esta configuração permite ao CLOiD deslocar-se de forma autónoma dentro de casa, comunicar com os utilizadores e reagir a alterações no ambiente, como obstáculos ou novos objetos.

Do ponto de vista tecnológico, o CLOiD serve, também, como uma montra para novas soluções de robótica desenvolvidas pela LG, incluindo atuadores próprios concebidos para garantir movimentos suaves, precisos e silenciosos.

CES 2026 vai ser o palco da estreia do robô CLOiD

Num comunicado, a LG confirmou que o CLOiD será apresentado e demonstrado, pela primeira vez, ao público, durante a CES 2026, em Las Vegas, esta semana.

A empresa vai mostrar o robô como parte da sua visão de "Zero Labor Home", ou seja, automatizar tarefas domésticas quotidianas com ajuda da robótica e da sua IA.

Embora ainda se encontre numa fase de demonstração, o robô deixa muito clara a ambição da LG.

Mais do que um conceito futurista, o CLOiD é o primeiro passo de um futuro em que a automação doméstica ganha corpo e inteligência suficientes para aliviar de forma significativa as tarefas repetitivas do dia a dia.

De facto, este lançamento pode motivar outras marcas de eletrodomésticos de primeira linha a entrar no mercado de robôs domésticos multifuncionais, alargando e melhorando a oferta.

