Continente está a oferecer-lhe pontos? Cuidado, é burla

Os criminosos estão a recorrer principalmente a mensagens SMS fraudulentas, enviadas a um grande número de destinatários, fazendo crer que foram emitidas pelo Continente. Nessas mensagens, os utilizadores são informados de que têm vantagens ou recompensas prestes a expirar. Cuidado, é burla.

Continente: esquema leva-o para uma página falsa para roubar dados

Ao aceder ao link, a vítima é encaminhada para uma página falsa, visualmente semelhante ao site oficial, mas alojada em servidores controlados pelos criminosos. Nessa página, o utilizador é induzido a fornecer dados pessoais e, por fim, os dados completos do cartão bancário (nome, número, validade e código CVV), o que permite a utilização fraudulenta do mesmo.

Em caso de partilha indevida de dados, a primeira medida a tomar é contactar o banco emissor e proceder ao cancelamento do cartão para evitar prejuízos. Lembramos que o Continente só envia comunicações por SMS com ligações para os seguintes domínios: continente.pt, cartaocontinente.pt ou cartao.continente.pt.

A prática de phishing consiste no envio fraudulento de e-mails, SMS, mensagens por WhatsApp, entre outros, solicitando o envio de dados pessoais ou de negócios em nome de empresas, pessoas e instituições conhecidas, colocando em risco a privacidade e segurança do destinatário.

Estas comunicações geralmente têm um tom de urgência e pedem a atualização de dados, avisam sobre a falta de segurança das passwords ou oferecem benefícios comerciais e/ou prémios. Frequentemente, as mensagens fraudulentas contêm links que levam a sites falsos, que, apesar de parecerem legítimos, não são de instituições ou pessoas confiáveis.

Recomendações principais: