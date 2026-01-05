Continente está a oferecer-lhe pontos? Cuidado, é burla
Os criminosos estão a recorrer principalmente a mensagens SMS fraudulentas, enviadas a um grande número de destinatários, fazendo crer que foram emitidas pelo Continente. Nessas mensagens, os utilizadores são informados de que têm vantagens ou recompensas prestes a expirar. Cuidado, é burla.
Continente: esquema leva-o para uma página falsa para roubar dados
Ao aceder ao link, a vítima é encaminhada para uma página falsa, visualmente semelhante ao site oficial, mas alojada em servidores controlados pelos criminosos. Nessa página, o utilizador é induzido a fornecer dados pessoais e, por fim, os dados completos do cartão bancário (nome, número, validade e código CVV), o que permite a utilização fraudulenta do mesmo.
Em caso de partilha indevida de dados, a primeira medida a tomar é contactar o banco emissor e proceder ao cancelamento do cartão para evitar prejuízos. Lembramos que o Continente só envia comunicações por SMS com ligações para os seguintes domínios: continente.pt, cartaocontinente.pt ou cartao.continente.pt.
A prática de phishing consiste no envio fraudulento de e-mails, SMS, mensagens por WhatsApp, entre outros, solicitando o envio de dados pessoais ou de negócios em nome de empresas, pessoas e instituições conhecidas, colocando em risco a privacidade e segurança do destinatário.
Recomendações principais:
- Não clicar em links recebidos por SMS ou e-mail suspeitos.
- Confirmar sempre a autenticidade das comunicações junto das entidades oficiais.
- Apagar as mensagens fraudulentas.
- Contactar de imediato o banco em caso de exposição de dados.
Não se esqueçam que vinculado a essa empresa está o cartão de crédito do parceiro… Aquele que dá para comprar a 90 dias sem juros…