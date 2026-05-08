IMI: saiba onde pode consultar a sua nota de cobrança

Se está à espera da nota de cobrança do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), há boas notícias: não precisas de esperar pela carta em papel para saber quanto vais pagar. A Autoridade Tributária já disponibiliza tudo online e de forma bastante simples.

O IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) é um imposto que incide sobre o valor tributário dos imóveis localizados em território nacional. É pago anualmente pelos proprietários de imóveis e é calculado com base no Valor Patrimonial Tributário (VPT) de cada imóvel, que é determinado pelas Finanças.

Onde consultar a cobrança IMI?

A forma mais rápida de aceder à sua nota de cobrança é através do portal da Autoridade Tributária em

Cidadãos > Serviços > Consultar > Imóveis > Notas de cobrança

Um ponto importante: o IMI não espera por ninguém. Os prazos de pagamento são fixos e, se falhar uma prestação, podem surgir juros de mora. Por isso, vale a pena confirmar regularmente se já tem a nota disponível.