Windows 11 e a era quântica: a atualização que deixou Windows 10 de fora

O Windows 11 acaba de receber uma das atualizações mais relevantes dos últimos anos, ainda que praticamente invisível para o utilizador comum. Em novembro de 2025, a Microsoft ativou nativamente no sistema os primeiros algoritmos de criptografia pós-quântica. Por outras palavras: aquilo que circula encriptado em 2026 pode vir a ser decifrado por computadores quânticos dentro de alguns anos. Em paralelo, a GoodOffer24 torna a transição acessível, apresentando o Windows 11 CDkey até pacotes Office com descontos significativos.

A ameaça quântica explicada em três minutos

Antes de qualquer detalhe técnico, importa perceber o que está em causa. A criptografia que protege transações bancárias, comunicações privadas e ficheiros sensíveis assenta hoje em algoritmos como o RSA ou o ECC. Estes são considerados seguros porque um computador clássico precisaria de séculos para os quebrar. Contudo, um computador quântico suficientemente poderoso conseguiria fazê-lo em horas.

Neste momento, ninguém possui um computador quântico capaz de tal feito. No entanto, gigantes como Microsoft, Google, IBM e Intel investem milhares de milhões nesse objetivo, com avanços a acelerar. A Microsoft anunciou no início de 2025 o seu chip Majorana 1, baseado em qubits topológicos — e estima atingir poder computacional útil em anos, não décadas.

Por isso, a comunidade criptográfica não espera para ver. Em 2024, o NIST norte-americano padronizou os primeiros algoritmos resistentes a ataques quânticos. Já em 2025, a Microsoft trouxe-os para o coração do Windows.

"Harvest now, decrypt later": porque os dados de hoje podem ser lidos amanhã

O conceito é tão simples quanto inquietante. Atores maliciosos — desde grupos cibercriminosos a Estados — estão a recolher e armazenar grandes volumes de dados encriptados em trânsito, mesmo sem capacidade atual para os ler. Esperam pelo momento em que a computação quântica permitir decifrá-los retroativamente.

Esta estratégia, conhecida como harvest now, decrypt later, atinge sobretudo dados com valor de longa duração: registos de saúde, contratos jurídicos, correspondência empresarial e informações pessoais sensíveis. Quem comunica hoje através de canais com criptografia clássica pode estar a expor, sem saber, conteúdo que continuará relevante daqui a uma década.

Foi precisamente este risco que motivou Microsoft, Apple, Google e a maioria dos governos europeus a apressarem a transição para a chamada criptografia pós-quântica. O Windows 11 deu o primeiro passo concreto.

O que mudou no Windows 11 em novembro de 2025

A atualização cumulativa de novembro de 2025 trouxe ao Windows 11 e ao Windows Server 2025 algo que até então só existia em laboratório: suporte nativo aos algoritmos pós-quânticos padronizados pelo NIST. Foram integrados na SymCrypt, a biblioteca que sustenta praticamente toda a segurança do sistema, desde o BitLocker às ligações TLS.

Em paralelo, a Microsoft expôs estas funcionalidades através da Cryptography API: Next Generation, permitindo que programadores as integrem nas suas aplicações. O .NET 10 segue o mesmo caminho, oferecendo as mesmas primitivas em ambiente de desenvolvimento.

A consequência prática é direta. As versões Windows 11 24H2 e superiores estão preparadas para comunicações resistentes ao ataque quântico, à medida que servidores e plataformas adotem os novos protocolos. Já o Windows 10 ficou fora desta atualização.

ML-KEM e ML-DSA: os novos algoritmos quântico-resistentes do Windows 11

Por trás das siglas estão dois algoritmos de natureza distinta. O ML-KEM, antes conhecido como CRYSTALS-Kyber, serve para troca segura de chaves entre duas partes — é o equivalente quântico-resistente do que o RSA faz hoje em ligações HTTPS. Por outro lado, o ML-DSA, antes designado por CRYSTALS-Dilithium, dedica-se a assinaturas digitais e à validação de certificados.

Ambos assentam num problema matemático conhecido como lattice problem, considerado difícil mesmo para computadores quânticos. O Windows 11 disponibiliza diferentes níveis de segurança (ML-KEM-512, 768 e 1024), permitindo equilibrar performance e robustez consoante o cenário.

Importa referir que a Microsoft recomenda, durante esta fase de transição, uma abordagem híbrida: combinar os novos algoritmos com os clássicos como o ECDH ou o RSA. Dessa forma, mesmo que algum dos sistemas seja comprometido, o outro mantém a proteção. É o chamado modelo de defesa em profundidade aplicado à criptografia.

Windows 10 vs Windows 11: a diferença que a era quântica veio acentuar

O suporte oficial do Windows 10 terminou em outubro de 2025. Mesmo assim, milhões de utilizadores em Portugal continuam no sistema antigo, muitas vezes por falta de informação ou por adiamento da decisão. Contudo, a chegada da criptografia pós-quântica acrescentou um motivo novo e concreto para considerar a transição.

O Windows 11 não recebeu apenas as últimas funcionalidades visuais ou o Copilot integrado. Recebeu igualmente as primitivas criptográficas que vão proteger comunicações nos próximos anos. À medida que bancos, serviços públicos e empresas começarem a exigir TLS pós-quântico nas suas plataformas, sistemas que não suportem ML-KEM ficarão progressivamente em desvantagem.

Por outro lado, atualizar para o Windows 11 deixou de exigir um equipamento novo na maioria dos casos. Quem possui um PC com TPM 2.0 e processador compatível pode adquirir uma chave digital e fazer a transição diretamente, sem custos elevados.

Office, e-mails e ficheiros: o que muda na prática para uso doméstico

Nem tudo passou a estar protegido da noite para o dia. A criptografia pós-quântica é uma fundação, não um produto acabado. Os algoritmos estão presentes no sistema, contudo aplicações como o Outlook, o Word ou o Excel ainda dependem dos servidores e protocolos com que comunicam para tirar partido deles.

Na prática, isto significa que partilhas em OneDrive, autenticações em conta Microsoft e ligações a serviços corporativos serão progressivamente reforçadas, à medida que a Microsoft ative os novos modos. Para o utilizador doméstico, o impacto será sobretudo invisível, mas real — em três a cinco anos, comunicações que hoje seriam vulneráveis deixarão de o ser.

Quem trabalha frequentemente com dados sensíveis — pequenos profissionais liberais, contabilistas, advogados, profissionais de saúde — beneficia de antecipar esta migração. Combinar Windows 11 atualizado com Office 2024 ou Microsoft 365 garante uma base sólida sobre a qual adicionar boas práticas de segurança.

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Em resumo: porque o Windows 11 já vive na era quântica

A criptografia pós-quântica deixou de ser tema de laboratórios académicos. Está, neste momento, no coração do Windows 11 que corre em milhões de equipamentos pelo mundo. Os primeiros benefícios serão silenciosos, contudo o caminho está traçado e o Windows 10 ficou para trás.

Para quem ainda hesita, o cálculo nunca foi tão claro. Atualizar para o Windows 11 com uma chave digital acessível e somar a esse passo um pacote Office estável é hoje uma opção razoável, sobretudo para quem valoriza segurança a médio prazo. A próxima década vai recompensar quem antecipou.