QIDI Max4: nova impressora 3D de grande formato estreia-se na Formnext 2025

A QIDI revelou a Max4, uma nova impressora 3D fechada de grande formato, pensada para utilizadores que procuram maior volume de impressão sem comprometer estabilidade, controlo térmico e fiabilidade em trabalhos prolongados. A apresentação enquadra-se na Formnext 2025, uma das principais feiras internacionais dedicadas ao fabrico aditivo.

Volume de impressão pensado para peças maiores

Um dos principais destaques da QIDI Max4 é o volume de impressão de 390 × 390 × 340 mm. Este formato permite produzir peças de grandes dimensões numa única impressão, reduzindo a necessidade de colagens, encaixes ou divisões em múltiplas partes, algo comum em projetos técnicos, prototipagem funcional ou componentes estruturais.

Câmara aquecida até 65 ºC para maior estabilidade térmica

A Max4 integra um sistema de aquecimento ativo da câmara, capaz de atingir 65 ºC. Este controlo térmico é particularmente relevante para materiais mais sensíveis a variações de temperatura, ajudando a minimizar empenos e a garantir maior consistência dimensional ao longo de impressões longas.

“Polar Cooler”: arrefecimento ativo no cabeçote

Outro elemento destacado pela QIDI é o sistema de arrefecimento do cabeçote, designado “Polar Cooler”. Este sistema foi concebido para manter a zona do extrusor e do filamento mais estável do ponto de vista térmico, contribuindo para reduzir entupimentos e melhorar a fiabilidade do fluxo, sobretudo em ambientes de impressão com câmara aquecida.

Motores closed-loop no eixo XY

Ao nível da mecânica, a Max4 recorre a motores closed-loop nos eixos XY. Este tipo de sistema utiliza feedback para detetar e corrigir desvios durante o movimento, reduzindo perdas de passos e melhorando a precisão e repetibilidade, especialmente em impressões de grande dimensão e longa duração.

Cama aquecida de grandes dimensões e atenção ao eixo Z

A cama aquecida acompanha o formato da impressora, com 390 × 390 mm, e é apresentada como tendo uma distribuição de calor uniforme, auxiliada por isolamento térmico. Este aspeto é determinante para uma boa adesão da primeira camada em impressões grandes.

No eixo Z, a QIDI refere melhorias focadas na estabilidade estrutural e redução de vibrações, um ponto crítico quando se trabalha com peças altas e tempos de impressão prolongados.

Hotend de alto fluxo até 40 mm³/s

A QIDI Max4 integra um hotend de alto fluxo, anunciado com capacidade até 40 mm³/s. Este desempenho permite acelerar impressões volumosas sem comprometer a qualidade, sendo complementado por uma nozzle em aço endurecido, adequada para materiais mais exigentes e potencialmente abrasivos.

Câmara com IA para monitorização da impressão

Na vertente de automação e controlo, a Max4 inclui uma câmara com detecção por inteligência artificial, concebida para identificar falhas comuns durante o processo de impressão. Este sistema pode ajudar a reduzir desperdício de material e tempo, ao permitir uma intervenção mais rápida quando algo corre mal.

