Meia Maratona de Pequim aproxima-se… e vídeo mostra robôs humanoides a treinar na rua

A China está a reforçar a sua vantagem em matéria de robótica, com uma Meia Maratona marcada para abril. Os robôs humanoides já começaram os treinos. Veja o vídeo!

A afirmar-se como uma das maiores potências mundiais na área da robótica, investindo fortemente em investigação, produção e aplicação industrial, a China é, hoje, um mercado relevante de robôs industriais, integrando-os em setores como logística, saúde e serviços.

O crescimento do país é suportado por políticas públicas estratégicas e programas nacionais de inovação que incentivam o desenvolvimento de tecnologias avançadas, incluindo Inteligência Artificial e sistemas autónomos.

Nos últimos anos, os robôs humanoides têm roubado a atenção, sendo encarados como a próxima grande etapa da robótica. Empresas chinesas e centros de investigação têm apresentado protótipos cada vez mais sofisticados, capazes de caminhar, correr, manipular objetos e interagir com pessoas de forma cada vez mais natural.

Indo além de demonstração técnica das capacidades dos seus robôs, mostrando-os em fábricas a operar uma qualquer máquina ou a desempenhar uma tarefa, a China tem demonstrado a evolução das habilidades de forma lúdica: em torneios de desporto.

"Não se surpreenda se encontrar robôs humanoides nas ruas de Pequim"

Depois de um grupo de robôs humanoides ter corrido uma Meia Maratona, em abril do ano passado, e a China ter organizado um torneio de kickboxing entre robôs humanoides, em maio, há mais uma prova agendada para este ano.

A Beijing E-Town marcou uma Meia Maratona de robôs humanoides para 19 de abril de 2026, conforme anunciado pelo Gabinete de Informação do Governo Popular do Município de Pequim, em dezembro do ano passado.

Os robôs humanoides seguirão o mesmo percurso que os corredores humanos, mas em pistas separadas, divididas por grades de proteção ou separadores centrais. A Meia Maratona de robôs humanoides terá um grupo de navegação autónoma e um grupo de controlo remoto.

Segundo a informação avançada pelo China Xinhua News, a corrida incluirá prémios especiais como os seguintes:

Prémio de melhor resistência, para incentivar a eficiência energética;

Prémio de passada mais bonita, para o movimento mais natural e semelhante ao humano;

Prémio de melhor design, com foco no desenho biomimético das mãos e nas expressões faciais;

Prémio de melhor perceção, que recompensará a capacidade de adaptação ao ambiente em tempo real.

Ao longo do percurso serão disponibilizados vários serviços, como equipas de cheerleaders robóticas, orientação de percurso, recolha de lixo, além de atuações e interações com o público, promovendo a evolução dos robôs de "ferramentas de competição" para "parceiros de serviço".

Segundo Liang Liang, diretor adjunto do comité administrativo da Área de Desenvolvimento Económico e Tecnológico de Pequim, o evento pretende atrair equipas internacionais, promovendo a colaboração global na tecnologia robótica, e permitindo "transformar lacunas técnicas identificadas durante a corrida em soluções industriais aplicáveis no mundo real".

A nova edição basear-se-á nas lições aprendidas na primeira maratona de robôs humanoides, em 2025, que acelerou inovações na estabilidade das articulações e na troca rápida de baterias.

No ano passado, participaram 21 robôs na corrida, mas o vencedor - o Tiangong Ultra, da X Humanoid, com 1,78 m - foi um dos apenas quatro que conseguiram terminar a prova dentro do tempo estipulado.

Conforme informámos, na altura, o robô terminou a prova em 2h40, demorando mais do dobro do tempo dos corredores humanos vencedores.

Para que a corrida deste ano entre humanos e humanoides seja mais equilibrada, as máquinas já começaram os treinos.

Uma publicação do China Xinhua News, no X, avisa para que as pessoas não se surpreendam se encontrarem robôs humanoides nas ruas de Pequim à meia-noite. Afinal, "eles estão a treinar para a Meia Maratona".

A publicação indica que o primeiro teste dos robôs humanoides contou com mais de 20 equipas.