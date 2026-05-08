iPhone dobrável da Apple poderá ser o mais fácil de reparar até à data

O futuro iPhone Ultra continua a gerar expectativa graças ao seu possível formato dobrável, mas as mais recentes fugas de informação indicam que a Apple poderá apostar fortemente na facilidade de reparação.

Nova arquitetura interna do iPhone Ultra aposta na modularidade

As informações mais recentes sobre o iPhone Ultra apontam para uma abordagem completamente diferente da Apple no desenvolvimento de dobráveis. Enquanto muitos modelos atuais sofrem com estruturas internas apertadas, cabos frágeis e reparações complexas, a gigante norte-americana poderá apostar num design mais modular.

A ideia passa por reduzir a quantidade de cabos flexíveis junto da dobradiça, uma das zonas mais delicadas dos equipamentos dobráveis. Esta alteração poderá tornar o futuro iPhone dobrável um dos modelos mais fáceis de desmontar e reparar no segmento premium.

Uma das alterações mais relevantes envolve o posicionamento da motherboard, que deverá ficar instalada no lado direito do equipamento. Desta forma, as ligações dos botões poderão ser encaminhadas diretamente para a parte superior, o que evita a passagem de cabos sobre o ecrã dobrável.

Além de simplificar a construção interna, esta solução poderá reduzir o desgaste provocado pelas constantes aberturas e fechos do equipamento. Menos cabos em movimento significa também menor probabilidade de avarias a longo prazo.

As fugas de informação referem ainda um design interno em camadas, onde grande parte do espaço será dedicada à bateria e ao ecrã. A Apple deverá procurar um equilíbrio entre espessura reduzida, baixo peso e maior autonomia.

Reparações mais simples podem ser o grande trunfo

Outro detalhe curioso está relacionado com os botões de volume, que poderão ser posicionados na parte superior do equipamento. Esta alteração ajudaria a evitar a passagem de cabos pela zona da dobradiça, o que melhoraria simultaneamente a durabilidade e a manutenção.

Se estas informações se confirmarem, o iPhone Ultra poderá estabelecer uma nova referência no segmento dos dobráveis ao combinar design premium com maior facilidade de assistência técnica.

Além da nova arquitetura interna, os rumores apontam para várias especificações de topo no primeiro iPhone dobrável da Apple:

O equipamento deverá contar com um ecrã interno de 7,8 polegadas e um ecrã externo de 5,5 polegadas.

No interior, espera-se a presença do processador A20 e do modem C2, componentes que deverão melhorar o desempenho, a eficiência energética e a gestão multitarefa.

A Apple poderá abandonar o Face ID neste modelo, optando antes pelo Touch ID integrado lateralmente. Esta decisão ajudaria a libertar espaço interno e simplificar a estrutura do ecrã.

Na parte frontal, o iPhone Ultra poderá utilizar apenas um pequeno recorte circular para a câmara selfie.

Já na traseira, o módulo fotográfico deverá seguir uma abordagem mais discreta e horizontal, semelhante ao design esperado para futuros modelos ultrafinos da marca.

Outra novidade importante poderá ser a eliminação total da entrada física para cartões SIM. O suporte exclusivo para eSIM permitiria melhorar a resistência à água e aproveitar melhor o espaço interno disponível.

A Apple deverá ainda disponibilizar várias opções de armazenamento, incluindo versões direcionadas para utilizadores mais exigentes.

Bateria gigante poderá ser outro destaque do iPhone dobrável

Uma das informações que mais tem chamado a atenção está relacionada com a bateria do iPhone Ultra. Alguns rumores indicam que este poderá incluir a maior bateria alguma vez utilizada num iPhone.

Graças ao design interno em camadas e à reorganização dos componentes, a Apple poderá reservar mais espaço para a autonomia sem aumentar muito a espessura do equipamento.

O preço deverá refletir toda esta engenharia avançada. As previsões apontam para um valor próximo dos 2000 dólares, tornando o iPhone Ultra um dos smartphones mais caros da marca.

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