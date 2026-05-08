Próximo Galaxy Ring da Samsung sofre atraso, mas virá com muitas melhorias

A Samsung está a preparar várias mudanças para a próxima geração do Galaxy Ring. Apesar de o lançamento do Galaxy Ring 2 poder sofrer um atraso, os rumores indicam melhorias importantes na bateria, conforto e monitorização de saúde.

Samsung poderá adiar lançamento do Galaxy Ring 2 para 2027

Segundo um relatório recente da ETNews, a Samsung estará a reconsiderar o calendário de lançamento do novo Galaxy Ring. A empresa sul-coreana parece querer alinhar melhor o produto com a evolução do mercado dos smart rings e com a estratégia dos seus restantes dispositivos premium.

A publicação refere que a Samsung está a analisar cuidadosamente o impacto comercial de lançar uma segunda geração do Galaxy Ring demasiado cedo. Apesar de existirem expectativas de apresentação durante um futuro evento Galaxy Unpacked, a nova previsão aponta agora para o início de 2027 ou até mais tarde.

O primeiro Galaxy Ring permitiu à Samsung entrar num segmento ainda relativamente recente e longe de atingir o grande público. Por esse motivo, a marca parece querer evitar um lançamento apressado que pudesse ser visto apenas como uma atualização mínima.

Além disso, o preço elevado do modelo atual e algumas limitações ao nível das funcionalidades levantaram dúvidas junto de alguns consumidores quanto à utilidade do produto a longo prazo.

Autonomia e conforto serão prioridades

As informações divulgadas indicam que o Galaxy Ring 2 está a ser desenvolvido com foco em três áreas essenciais: autonomia, conforto e precisão dos sensores.

O modelo atual oferece até sete dias de utilização com uma única carga, mas a Samsung pretende elevar esse valor para cerca de nove ou dez dias na próxima versão. Para atingir esse objetivo, a empresa estará a otimizar o espaço interno dos componentes.

Ao mesmo tempo, a marca deverá reduzir a espessura e o peso do dispositivo, tornando-o mais confortável para utilização contínua ao longo do dia e durante o sono.

A vertente de saúde continuará a ser um dos principais argumentos do Galaxy Ring 2. Os rumores indicam melhorias na medição da temperatura corporal, maior precisão na análise do sono e novas funcionalidades relacionadas com saúde cardiovascular.

Existe ainda a possibilidade de a Samsung estar a estudar tecnologias de monitorização não invasiva da glicose no sangue. No entanto, esta funcionalidade continua a enfrentar vários obstáculos técnicos e regulatórios, pelo que dificilmente chegará já na próxima geração.

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