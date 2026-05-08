Cuidado com as mensagens que troca no Instagram! Deixam de ser cifradas hoje

Tal como noticiámos há alguns meses, o Instagram está a dar um passo atrás em termos de segurança e privacidade do utilizador. A partir de hoje, a rede social está a remover a encriptação de ponta a ponta da aplicação, especificamente das mensagens diretas. Esta decisão da empresa de Mark Zuckerberg tem consequências muito graves.

Cuidado com mensagens trocadas no Instagram

Até agora, qualquer utilizador do Instagram podia ativar a encriptação de ponta a ponta para mensagens diretas e chamadas nas definições da aplicação. Esta funcionalidade, como explica a empresa na sua página de suporte, garante que apenas os utiilzadores e as pessoas com quem está a comunicar podem ver ou ouvir o que está a ser enviado.

Além disso, e com recurso à cifra, esta privacidade vai ainda mais longe, garantindo que apenas o utilizador e mais ninguém as pode ler sem autorização. Nmesmo o próprio Instagram. A partir desta sexta-feira, porém, a rede social poderá aceder a todas as suas mensagens.

Aliás, é esse o motivo pelo qual decidiram remover a encriptação de ponta a ponta. Sem encriptação para mensagens e chamadas, a Meta poderá aceder e recolher todas as informações que enviar através destas funções para treinar os seus modelos de IA.

Segurança cai com o fim da cifra nas mensagens

A empresa também poderá ler as suas mensagens e chamadas para ajustar os seus algoritmos de recomendação de anúncios. A Meta justifica a sua decisão afirmando que muitos utilizadores não estavam a ativar esta opção nas definições do Instagram, uma vez que a encriptação não estava ativada por defeito. A empresa divulgou a seguinte declaração.

Muito poucas pessoas estavam a ativar a encriptação de ponta a ponta nas mensagens diretas, por isso vamos remover esta opção do Instagram nos próximos meses. Quem quiser continuar a enviar mensagens encriptadas de ponta a ponta poderá fazê-lo facilmente no WhatsApp

Esta é a primeira vez que uma grande empresa recua em relação à privacidade e decide remover um dos seus recursos mais seguros. O facto de a encriptação de ponta a ponta não estar disponível no Instagram não só permite que a Meta leia as suas conversas, como também facilita o acesso de terceiros às mesmas, o que pode representar um risco significativo.